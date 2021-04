A zöldebb jövőnket biztosító finanszírozás

A világjárvány példátlan kihívások elé állította a világot egészségünk, gazdaságunk, életmódunk és munkamódszereink tekintetében. A válság azonban rendkívüli lehetőséget is felkínál számunkra, ahogy lassan megkezdhetjük a helyreállítást. Amit újra felépítünk, jobb lehet annál, ami volt – ha környezettudatosan építünk újjá. Meg kell ragadnunk az esélyt arra, hogy fenntarthatóvá tegyük gazdaságunk jövőjét.

Ezt szeretnénk elérni az európai zöldmegállapodással.

Célunk a klímasemlegesség megvalósítása, a biológiai sokféleség csökkenésének visszafordítása, zöldgazdaság kialakítása – zöldmunkahelyekre, zöldinnovációra és zöldnövekedésre irányuló beruházások segítségével. Becslésünk szerint évi 350 milliárd euró értékű beruházásra van szükségünk ahhoz, hogy elérjük a 2030-ra kitűzött éghajlat- politikai célunkat, 2050-re pedig – elsőként a világon – klímasemleges kontinenssé váljunk.

Jelentősen hozzá fog ehhez járulni a közfinanszírozás, de a magánberuházásoknak is kulcsszerepük lesz célkitűzésünk megvalósításában. A magánberuházások fogják ösztönözni olyan új technológiák, termékek és szolgáltatások kifejlesztését, amelyek csökkentik a környezeti károkat és enyhítik az éghajlatváltozás hatásait.

Szerencsére az európai befektetők nagy érdeklődést mutatnak a zöldberuházások iránt. Egyre inkább zöldrészvényeket és -kötvényeket választanak. Átláthatóságot igényelnek a környezetvédelemmel kapcsolatos jelentéstétel terén. Hozzá akarnak járulni környezetvédelmi célkitűzéseink megvalósításához. Ez nagyszerű hír, visszaigazolja számunkra az Európai Bizottság fenntartható finanszírozási menetrendjének helyességét.

Jelentős lépéseket tettünk egy olyan ökoszisztéma kialakításáért, amely lehetővé teszi a pénzügyi szektornak, hogy finanszírozást nyújtson a zöldebb helyreállításhoz. Olyan eszközöket vezetünk be, amelyek növelik az átláthatóságot, és segítik a befektetőket, hogy rátaláljanak a fenntartható befektetési lehetőségekre.

Tavaly elfogadtuk a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keretről szóló rendeletet (a taxonómiai rendeletet), amellyel közös nyelvet hoztunk létre azoknak a befektetőknek, akik a pénzüket úgy akarják használni, hogy jelentős pozitív hatást gyakoroljanak az éghajlatra és a környezetre.

Múlt héten az Európai Bizottság kritériumokat tett közzé annak megállapítására, hogy mely gazdasági tevékenységek járulnak hozzá jelentősen az éghajlatváltozás mérséklésére és a hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló – a taxonómiai rendeletben meghatározott – céljaink megvalósításához. Ezek a kritériumok segíteni fogják a vállalatokat és a befektetőket a zöldtevékenységek azonosításában, mivel közös értelmezést adnak annak, hogy mit kell tenni az éghajlat-politikai céljaink eléréséhez. Azok a vállalkozások, amelyek e kritériumok teljesülését célzó terveket készítenek, könnyebben fognak finanszírozáshoz jutni zöldátállásuk megvalósításához. Ahogy gazdaságunk egyre inkább megfelel az éghajlatváltozással kapcsolatos kívánalmaknak, ezek a kritériumok változni fognak.

A vállalatok és pénzügyi intézmények fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéseinek javításával a fenntartható finanszírozás területén is fokozzuk az átláthatóságot. A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati jelentéstételről szóló irányelv, amelyet a bizottság a taxonómiai kritériumokkal együtt fogadott el, aktualizálni fogja, hogy a nagy cégeknek és a tőzsdén jegyzett vállalatoknak hogyan kell majd beszámolniuk arról, mit tesznek a fenntarthatóság érdekében, a környezetre gyakorolt hatásuktól kezdve a munkavállalóikkal való bánásmódon át az emberi jogok tiszteletben tartásáig. Ezek a lépések nemcsak a befektetők, hanem a polgárok és a társadalom egésze számára is fontosak.

Azt akarjuk, hogy az EU világszinten vezető zöldgazdaság legyen, zöldmunkahelyekkel és zöldberuházásokkal. És segíteni szeretnénk abban, hogy a világ többi része is környezetbarátabbá váljon.

Idővel a fenntartható finanszírozási standardoknak közeledniük kell egymáshoz, hogy a befektetők és a vállalatok tudják, hogy mi környezetbarát, függetlenül attól, hogy milyen piacon működnek. Összehasonlítható információkra van szükségük ahhoz, hogy a legjobb döntéseket hozhassák.

Az EU vezető szerepet játszik a fenntarthatóságra törekvés ösztönzésében. Társelnökei vagyunk a fenntartható finanszírozással foglalkozó nemzetközi platformnak, ahol a politikai döntéshozók együtt gondolkodnak arról, hogy miként lehet a magánfinanszírozást a legjobban mozgósítani a környezetvédelmi célkitűzések elérése érdekében. A platform tagjai képviselik a világ kibocsátásának, népességének és GDP-jének több mint felét. Emellett elkötelezettek vagyunk a G20 és a G7 keretében zajló nemzetközi együttműködés iránt.

A pandémia utáni újjáépítéshez rengeteg munkára és hatalmas összegű beruházásokra lesz szükség. A tennivalók nagyságrendje szédítő. De képesek leszünk rá, ha megragadjuk az alkalmat a zöldhelyreállításra. Az Európai Bizottság pedig a múlt héten kulcsfontosságú lépéseket tett ennek megvalósítására.

Feladatunk minden eddiginél sürgetőbb. Az éghajlatváltozás már most is valóság, és hatása csak rosszabbodni fog, ha most nem cselekszünk.

A megoldás nem kizárólag a vállalatoktól, pénzügyi intézményektől, civil szervezetektől vagy politikai döntéshozóktól fog érkezni. A megoldáshoz mindannyian hozzá fogunk járulni – mi mindannyian az EU-ban és a világ más részein, akik munkánkkal és beruházásaink révén egy zöldebb jövőt akarunk megvalósítani.