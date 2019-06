A banki háttér ma biztonságot nyújt

Megpezsdült az online fizetési piac. Szabó Balázs, a CIB vállalati vezérigazgató-helyettese és Gál Gaszton, a bank vállalati termékekért felelős osztályvezetője szerint tapasztala­taikkal tudnak segíteni az online kereskedelmi szolgáltatás elindítását tervező partnereiknek.

Az online kereskedelem hihetetlen nagy növekedést mutat. Mennyit érez ebből egy pénzügyi szolgáltató, aki fizetési infrastruktúrát biztosít online kereskedő partnereinek?

Szabó Balázs: Azt gondolom, hogy amit most látunk, az még csak a kezdet: egyre több, többféle cég kezd majd bele az internetes értékesítésbe. Emellett számos vállalkozás indul majd el az online értékesítés terén azok közül a cégek közül is, amelyek eddig csak a fizikai kereskedésben voltak érdekeltek. Az egyre bővülő online kereskedelem és az itt megjelenő cégek hagyományos online fizetési lehetőségeinek biztosítása a bankoknak is kedvez. Természetesen fontos, hogy az ügyfelek igényét messzemenően kielégítsük, ezért nyitottak vagyunk arra, hogy partnereinket közvetlenül is segítsük saját webes és mobilmegoldásaik kialakításakor a fizetőfelület szükséges testreszabásával, a fizetési megoldások kombinálásával.

Gál Gaszton: Ugyanakkor – és ez az elmúlt hónapok egyik újdonsága – a szolgáltatási oldalon is egyre több webshop nyílik, ahol az a kereskedő igénye, hogy olyan előfizetéses szolgáltatásnak teremtsük meg a fizetési hátterét, amellyel az ügyfélnek nem kell időről időre elvégeznie a fizetési tranzakciót, nem kell többé belépnie semmilyen internetbankba, nem kell foglalkoznia az utalással, az összeget a szolgáltató automatikusan rá tudja terhelni az ügyfél kártyájára. A mai okostelefonos világban ez nagyon könnyen igénybe vehető megoldás, hiszen pár gombnyomással megtörténhet a kártyaadatok eltárolása. Ebben természetesen nagyon fontos a bizalmi tényező, az, hogy a kereskedő ügyfele biztos lehet benne, hogy az adatait a kereskedő nem látja, mi őrizzük őket, és kizárólag csak az adott kereskedőnél használjuk fel ismétlődő fizetéskor.

Azt szokták mondani, hogy az információ érték. Mennyiben tudja segíteni fejlesztéseiket, hogy ismerik az ügyfelek fizetési szokásait?

Sz. B.: A tapasztalatok ezen a téren valóban sokat érnek: pontosan látjuk, milyen fizetési környezetben várható nagyobb teljesülés, s ennek ismeretében – amennyiben igénylik – régi és új partnereinknek is tudunk tanácsokat adni, milyen irányba érdemes fejleszteni a szolgáltatást. Például jól látszik, hogy az egy tranzakcióra jutó átlagos 9 ezer forinthoz képest mely ágazatokban és milyen időszakokban lehet jelentősen magasabb költésekre számítani.

A teljes interjú a szerdai Világgazdaságban olvasható