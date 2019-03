A legnagyobb ellenség az idő lett

Magas szakoktatói fizetések, minőségi középvezető- és szakmunkásképzés – többek között ezt várja az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) a szakképzési rendszer átalakításától – mondta Koji László elnök.

Zöld utat kapott a szakképzés rendszerének átalakítása. Mi került bele az ÉVOSZ javaslataiból

a reformcsomagba?

Abban bízunk, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által összeállított stratégiai anyag lényeges elemei bekerülnek a szakképzési törvény módosításába, ugyanis mindazt, amit igazán szeretnénk, a szaktárca által összeállított stratégiai anyag lehetővé teszi. Az egyik, hogy ágazati szintű gyakorlati képzőközpontok létrehozására legyen lehetőség.

Ezek ugyanis nemcsak az iskolarendszerű gyakorlati oktatás, hanem a felnőttképzés bázisai is lehetnének. Ami számunkra a legfontosabb, hogy mindennek az elvi lehetősége a stratégiában megjelenik, kérdés, hogy a parlamenti képviselők is egyetértenek-e majd vele. Legnagyobb ellenségünk az idő, minél gyorsabban lépnie kellene.

Mi és mikorra változhat meg az építőiparban a reform hatására?

A képzési rendszer olyan, mint egy tengerjáró hajó, amelynek, ha elfordítják a kormányát, akkor is idő kell, amíg irányt változtat. Ha most mindenki odateszi magát, akkor szeptembertől pilotprojekt jelleggel több helyen is elindulhatna az új rendszer. Minél előbb el kell kezdeni, rengeteg munka van, át kell gondolni képzések tartalmát, a finanszírozási hátteret, a gyakorlati képzések megosztását a képzőcentrumok és a vállalkozások között és a szakma képviselőinek közreműködését a gyakorlati képzés megvalósításában.

