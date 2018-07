Nők és gyerekek az Iszlám Állam soraiban

Amikor a hírekben dzsihadistákról olvasunk, általában szakállas férfiakat vagy izmos fiatalembereket képzelünk magunk elé. Ám, ahogy minden társadalmi csoport, úgy a terrorista szervezetek tagjai sem alkotnak homogén egységet. Igaz ez az Iszlám Államra is, amelyhez nemcsak felnőtt férfiak, de gyerekek és nők is csatlakoztak. Velük foglalkozik A Radikalizáció és a Politikai Erőszak Tanulmányozásának Nemzetközi Központja új elemzésében, a legfrissebb adatokat mutatva be a hálózatként továbbra is működő dzsihadista csoport tagjainak összetételével kapcsolatban.

A kutatás fő tanulsága szerint magasabb a nők és a kiskorúak aránya az Iszlám Államhoz tartozók között, mint amit eddig gondoltunk volna:

előbbiek a körülbelül 41,5 ezer dzsihadista 13 százalékát, a 18 év alattiak pedig a 12 százalékát tették ki, vagyis négyből egy nem felnőtt férfi volt. Ez az arány régióról régióra változott: a nyugat-európaiak között kifejezetten nagy lehetett a kiskorúak aránya (25 százalék), a kelet-­európaiak esetén pedig a két kategóriához tartozó emberek részesedése túllépte a negyven százalékot. Még megdöbbentőbb a kelet-ázsiai adat, amely szerint a nők és a kiskorúak is harmincöt-harmincöt százalékot tettek ki, vagyis kétharmados többségbe kerültek a felnőtt férfiakkal szemben.

E számok értelmezéséhez és értékeléséhez még mindenképp sok kutatás szükséges, különösen a motivációk azonosítása kapcsán. Mindkét csoportnál feltételezhető, hogy nem mindenki önszántából utazott Szíriába vagy Irakba (különös tekintettel a kilenc év alattiakra), ugyanakkor szándékosság és aktív hozzájárulás is sok esetben fennállt. Az Iszlám Állam szofisztikált propagandagépezete ugyanis külön célcsoportként kezelte a nőket és a tinédzsereket, mindkét csoportot külön üzenetekkel, eszközökkel szólítva meg. A csak nőkből álló al-Khanszá brigád például egy saját anyagot adott ki, amely női szempontból mutatta be az Iszlám Állam „előnyeit”, a gyermekeket pedig videojátékokon és a közösségi médián keresztül érték el. Így gyakran ők is részeivé váltak a dzsihadista csoportnak, merényleteket követtek el, harcoltak, vagy más módon járultak hozzá az Iszlám Állam sikereihez.

Az elemzés további érdekességekre is fényt derített a terrorszervezet kapcsán. Egyrészt teljesen egyértelművé vált, hogy az egyes államok képtelenek voltak korábban felmérni, hogy saját állampolgáraik közül kik és mikor csatlakoztak az Iszlám Államhoz. Ráadásul a kormányok nemi és életkori arányokat sem közöltek hivatalosan, vagyis könnyen lehet, hogy ők maguk sem tudták ezeket a számokat. Az információs hiányt nem először bizonyítják be különböző kutatások, de még az Egyesült Államok kormánya is felrótta az európaiaknak, hogy pontos adatok hiányában a hazatérő külföldi harcosok elleni küzdelem nagyon kevéssé hatékony. Másrészt, részben a tudatlanság következtében,

az Iszlám Államhoz csatlakozó nők egy része egész egyszerűen eltűnt: míg a teljes „tagság” 13 százalékát adták, addig a hazatérőknek csak 4 százalékát. Ez azt jelenti, hogy a nők nagyobb arányban tűntek el vagy haltak meg a csatatéren, mint a férfiak.

Harmadrészt az elemzés felveti az Iszlám Állam uralma alatt született gyermekek kérdését is. A kutatók 730 születést tudtak bizonyítani 2014 és 2017 között, ám informális becslések akár ötezret is valószínűsítenek. A magas szám nem lenne meglepő, különösen, mivel a szervezet vezetői kifejezetten ösztönözték a gyerekvállalást, hiszen az is a „kalifátus” sikerességét és térnyerését igazolta (volna). Az Iszlám Állam „kötelékébe” születők kérdése súlyos jogi és praktikus problémát vet fel: sorsuk számos esetben ismeretlen, máskor a szülőkről nem áll rendelkezésre információ.

Mindebből látható, hogy az Iszlám Állam még a visszaszorulását és legyőzését követően is nagy dilemmát és kihívást okoz a nemzetközi közösség számára. Ugyan nem tekinthetünk a szervezethez csatlakozó minden nőre és gyermekre áldozatként, ám e csoportok egy része maga is áldozat, akit férje, szülei vagy barátai vittek magukkal a csatatérre. A dzsihadisták legyőzése a harctéren fontos lépés volt – sok csata azonban csak ez után kezdődik.