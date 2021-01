A mérnöki küldetésről

A tömeges oltásokkal új szakaszba lépett a koronavírus elleni védekezés, már látszik az alagút végén a fény, az elmúlt nehéz esztendő után jobb idők köszönthetnek ránk. A magyar mérnöktársadalom megállta helyét a korábban soha nem tapasztalt vészhelyzetben, találmányok sokaságával segítettük az egészségügyet, de a hagyományos mérnöki tervezői és kivitelezési folyamatokban is megtanultunk a vírussal együtt „dolgozni”, az előírásoknak megfelelően az emberi élet védelme érdekében fedezékbe húzódva, de a modern világ csodáit fölhasználva, az interneten keresztül közösen láttuk el a feladatainkat. A mérnöki munka csapatmunka, ereje az alkotói közösségek aktív együttműködésén alapul, azt se feledjünk, hogy szakmánk nagy egyéniségeit, eredeti szellemeit is jól képzett, magasan kvalifikált szakemberek veszik körül – napjainkban egyre inkább ez az együttgondolkodás a munkánk sajátossága, az eredmények ennek a kooperációnak az ötvözetei. Az összetett, komoly szakmai kihívásoknak csak innovatív gondolkodásra kész mérnökök képesek megfelelni. Ezek a gondolatok jártak a fejemben az új év kezdetén.

Mit hozhat számunkra a 2021-es esztendő?

A legfontosabb, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei meglegyenek.

Ez vonatkozik az egészségügyi helyzetre – ezzel kapcsolatban pozitívak a várakozásaink, lassan rendelkezésre áll majd olyan mennyiségű vakcina, amely növeli a társadalom biztonságérzetét. Lassan visszazökken az élet a megszokott kerékvágásba, és azt szeretném, ha a társadalmi szolidaritás erősödne. A másik, hogy kiszámítható módon tervezhesse a munkáját a mérnökség. Ehhez több tényezőre van szükségünk. Néhányat fölsorolnék – ezek alapvetők a munkánk minősége szempontjából.Fontos, hogy célba érjenek a kormányzat gazdaságélénkítő elképzelései. A pénz oda kerüljön, ahol a legtöbb hasznot hajtja a patrióta nemzetgazdaság számára.

Legyen munka, legyen munkahely, lendüljenek föl a beruházások, találjon magára az építőipar, amely multiplikátor hatásával a gazdaság más ágazatainak is megrendeléseket biztosít.

Régi igazság: ha van a társadalomnak építési kedve, ha van a szektornak megrendelése, azzal mindenki nyer. Tavaly az építőipar termelési értéke hullámzó görbét írt le: a 2019-es mintegy 4400 milliárd forint után 2020 első 11 hónapjában csaknem 3800 milliárd forint volt. Az ágazat tehát 2020-ban is példamutatóan jól teljesített. A várha­tóan 9 százalék körüli termeléscsökkenés nem elsősorban a járványnak, hanem a megrendelések csökkenésének volt betudható.

Mindenekelőtt az elbizonytalanodott önkormányzatok megrendelései estek 2019-hez képest, mégpedig elég jelentős mértékben, mintegy a felével. De mi továbbra is bizakodunk, mert a kormányzat gazdasági akcióterve jelentős támogatásokat kínál a gazdaság különböző ágainak, amelyeknek jelentős része építési munkákat is involvál. Ennek eredménye látszik is: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020 novemberében az építőipari termelés volumene 5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és 27,1 százalékkal volt magasabb a mélypontot jelentő májusinál.

Ha az építőipar növekedésnek indul, és a beruházások száma stabilan magas lesz, akkor jobb lesz a társadalmi közérzet – ezért mi, mérnökök a munkánkkal is felelősséget érzünk.

Többször leírtam már, most is hangsúlyozom:

a mérnöki munka nemcsak a szakmai feladatok megoldását jelenti, hanem küldetést is.

Munkánk névjegy az ország térképén, alakítói vagyunk az építészeti arculatnak, felelünk az épületek biztonságáért, az élet fizikai feltételeinek megteremtésében veszünk részt. Szolgálunk, mert hozzájárulunk az emberi élet kívánatos, korszerű feltételeihez, és itt már nemcsak az építésben dolgozó kollégáinkról beszélek, hanem azokról a kutatókról, tervező-, kivitelező mérnökökről, műszaki szakemberekről, akik az orvostársadalom tagjaival karöltve olyan sikeresen vették fel a harcot a járvánnyal – járványkórházat építettek hetek alatt, mobil lélegeztetőgépet konstruáltak, sikeresen megalkották a gyógyhatású vérplazmakészítményt, és sorolhatnám –, gondolataikkal, tudásukkal szolgálták az egészségügyet. Társadalmi küldetésünk legszebb példáit adták az elmúlt vészterhes esztendőben.

Remélem, hogy az idei év a konszolidáció éve lesz. Ebben mindenki, a végrehajtó hatalom képviselőitől kezdve az állampolgárokig, számíthat a mérnöktársadalom fölkészültségére, elhivatottságára.