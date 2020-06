A valódi gazdasági nyitás

Miután a kormányok intézkedéseket hoznak a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés megfékezésére, és már készülnek a gazdaság biztonságos újranyitására, el kell kezdenünk összpontosítani arra, hogy a piacok megnyitására és teremtésére milyen új módok állnak rendelkezésre. Eddig ezt a feladatot szinte kizárólag a magánszektor látta el, ám a kormányoknak többet kell tenniük ennek a folyamatnak az ösztönzésére.

Az első lépésnek annak kell lennie, hogy pontosan megfigyeljük, a piacok miként nyitnak ki újra a szociális távolságtartás és a lezárások hónapjai után. A legfrissebb amerikai adatok szerint a nem boltokban zajló (főként online) kiskereskedelmi forgalom 8 százalékkal nőtt áprilisban a márciusi 5 százalékos bővülés után. Ezzel szemben minden nagyobb költési kategória terén csökkenés történt:

a járművek és alkatrészeik forgalma 12 százalékkal, az élelmiszerboltok forgalma 13 százalékkal, míg a ruházati termékek forgalma 79 százalékkal csökkent. Ezen szegmenseken belül azonban bizonyos termékek forgalma nagyot nőtt, köztük a home office-hoz szükséges eszközöké, valamint az otthoni fitneszgépeké.

A távgyógyászatban is nagy a növekedés, ahogy egyre többen indítják el az online szolgáltatásaikat, és arra bátorítják a pácienseiket, hogy térjenek át a virtuális ellátásra. A széles sávú internet használatának megnövekedése azt mutatja, hogy az emberek jól reagáltak erre. A felhőkommunikációval foglalkozó Twilio és a doktor-beteg hálózatot üzemeltető Zocdoc nemrégiben bejelentett fúziója csak egy példa arra, hogy milyen növekedés zajlik ebben a szektorban. A Twilio használata 850 százalékkal nőtt február közepe óta. A cég most azt tervezi, hogy az amerikai egészségbiztosítási törvénynek megfelelő Zocdoc videoszolgáltatást indít.

Az online vásárlások új módjai korábban fel nem fedezett területeken is megjelentek, mint az oktatás és a pénzügyek, ahol a videokonferencia-hívások gyorsan és széles körben elfogadottá váltak.

A Zoom vezérigazgatója, Eric Yuan szerint a cége videokonferencia-alkalmazását használók száma a múlt évi napi 10 millióról mára napi 200 millióra nőtt.

Sok cég dolgozik most olyan terveken, amelyek még több munkavállaló számára tennék lehetővé a folyamatos távmunkát. Pár hete például Mark Zuckerberg jelentette be, hogy egy évtizeden belül a Facebook 48 ezer munkavállalójának több mint a fele fog távmunkában dolgozni.

Ez a mostani rendszerszintű sokk szerte a gazdaságban a különböző folyamatok újragondolását váltotta ki. Itt az idő, hogy a kormányok megfelelő intézkedésekkel bátorítsák az új piacok megnyitását és a növekedésüket. A Trump-adminisztráció például a távgyógyászat előtt álló egyik akadályt számolta fel azzal az intézkedéssel, hogy a két nagy állami egészségbiztosítási program, a Medicare és a Medicaid ugyanazt a rátát fizeti ki a virtuális vizitekre is, mint a rendelőkben történő orvoslátogatások esetén. Bár ez a változtatás átmeneti időre szól, később ki lehet és ki is kellene terjeszteni. Továbbá május 19-én Trump közvetlen intézkedést hozott az új piacok megnyitására. Rendelete kimondta, hogy az állami szerveknek a rendkívüli gazdasági helyzet kezelése érdekében módosítaniuk kell azokat a szabályozásokat, előírásokat (akár fel is függeszthetik őket), amelyek akadályozhatják a gazdasági kilábalást.

Jóval többet is lehet azonban tenni. Az egyes ál­lamok kormányzóinak (és a megyei, helyi kormány­zatok vezetőinek) saját rendeleteket kell hozniuk, alapul véve a Fehér Ház által meghozott szabályozásokat.

A másik egyértelmű lépésnek pedig egy, a legfelső bíróság által 2018-ban meghozott döntést felülíró törvénynek kellene lennie. A Dél-Dakota vs. Wayfair ügyben meghozott döntés értelmében ugyanis az államok adóemelést vethetnek ki az internetes vásárlásokra az offline üzletek támogatása érdekében. Továbbá az infrastrukturális kérdésekre vonatkozó minden új törvényben szerepelniük kell olyan kiadásoknak is, amelyek a hátrányos helyzetben lévők hozzáférését biztosítják a széles sávú internethez. A digitális összekapcsolódottság biztosítása a hátrányos helyzetben lévők körében fontosabb, mint az út- és hídépítésekre adott támogatások.

Mindezek mellett egyértelmű lehetőségei vannak az Egyesült Államoknak arra, hogy fejleszteni tudja a hardver- és szoftverrendszereit. Egyes cégek, mint például az Alphabet (a Google holdingtársasága), megígérték, hogy elősegítik a távoktatást, a távgyó­gyászatot és a széles sávú hálózatok kiépítését. Ahogy a Google korábbi vezérigazgatója, Eric Schmidt a napokban megjegyezte:

az elmúlt két hónap tízévnyi változást idézett elő, az internet többé már nem csupán egy opcionális dolog. Saját tapasztalataimból, a közgazdaságtan online oktatásából kiindulva mélységesen egyetértek ezzel.

Nagy valószínűséggel nem egy új norma felé, hanem a folyamatos változás és a modernizáció felé haladunk. Ahhoz, hogy túléljük, sőt előnyünkre formáljuk ezt az új korszakot, az Egyesült Államoknak és a többi országnak külön gazdasági stratégiával kell rendelkeznie a piacok megnyitására és nyitva tartására, valamint a növekedésük biztosítására. Továbbá azt is le kell szögezni, hogy az országok megnyitása nem lehet alternatívája a piacok megnyitásának. Mindkettőre szükség van.

Copyright: Project Syndicate, 2020

www.project-syndicate.org