Csúcstechnológia és járvány

Március közepén Izraelben járt Orbán Viktor miniszterelnök. Mint nyilatkozta, azért, hogy megértse, hogyan vált az ország „a világjárvány elleni harc világbajnokává”, és miként követheti a példáját Magyarország. A látogatásról közzétett videóban arról is beszélt, hogy Izraelben láthatta az újrainduló, járvány utáni élet jeleit.Izrael nagy utat tett meg az elmúlt egy évben annak érdekében, hogy az emberek ismét elfogyaszthassák kedvenc kávéjukat egy napsütötte teraszon. Más országokhoz hasonlóan a Covid–19 súlyosan érintette az ország gazdaságát, egészségügyét és társadalmát is. A hatékony járványkezelés eredményei már látszanak, de még sok akadályt kell leküzdeni ahhoz, hogy minden visszatérjen a megszokott kerékvágásba.

A koronavírus-járvány első hulláma 2020 tavaszán viszonylag alacsony fertőzésszámokkal, ám magas munkanélküliséggel ért véget Izraelben. A nyári pihenések időszaka azonban berobbantotta a járványt. Izrael szeptember közepén kihirdette a második karantént. Bezártak az éttermek, a szállodák, korlátozták a szabadtéri programokat. Csak az alapvető termékeket árusító üzletek maradhattak nyitva. Különösen fájó volt ez a zsidó újév idején, a családi összejövetelek és baráti látogatások napjaiban. A harmadik hullám december végén, január elején kezdődött, szinte egy időben az oltások megérkezésével.

Elsőként az egészségügyben dolgozók és a 65 éven felüliek kapták meg a vakcinát.

Izrael pár hét alatt világelső lett a lakosság átoltottságában. Februárban már látszódtak az első eredmények a beoltottak között, az adatok optimizmusra adtak okot. Megkezdődhetett az óvatos, az aktuális helyzetet figyelembe vevő, háromlépcsős nyitás.

Az élet újraindítását a Magyarországon is ismert Ivri Lider koncertjével ünnepelték meg Tel-Avivban. A jegyek az esemény bejelentését követő negyed órán belül elfogytak. A harmincezer fős Bloomfield stadionban ötszáz olyan néző vett részt a koncerten, akik vagy átestek már a Covid–19-fertőzésen, vagy már beoltották őket. Természetesen kötelező volt a maszk, a távolságtartás és a fertőtlenítés is. A cikk írásakor több mint ötmillió izraeli kapta már meg a Pfizer–BionTech-vakcina első adagját, a második dózist pedig csaknem 4,5 millióan. Több mint 105 ezer palesztin vendégmunkást is beoltottak már.

Az aktív fertőzöttek száma húszezer körül van, és napról napra csökken.

A folyamatosan javuló járványügyi adatok és a nagyfokú átoltottság tükrében az elmúlt hét végén újabb korlátozásokat oldottak fel a szórakoztatóipar területén. A részletes intézkedések külön írást érdemelnének, de dióhéjban elmondható, hogy korlátozásokkal ugyan, de megnyitottak a nagyobb zárt terek, a szabadtéri uszodák, strandok és turistalátványosságok. A héten kezdődő pészach ünnepét is csak korlátozásokkal lehet megtartani. A széderestét zárt térben maximum húszan ünnepelhetik együtt, szabadtéren viszont már ötvenen is összegyűlhetnek.

A három lezárás ellenére a vártnál kisebb visszaesés következett be az izraeli gazdaságban. A nagyarányú high-tech export részben ellensúlyozni tudta a más területeken tapasztalható recessziót.

Izrael az elmúlt csaknem két évtizedben a világ egyik legjelentősebb csúcstechnológiai exportőrévé vált.

A járvány kirobbanását követően az izraeli tudósok, startupperek és más gazdasági szereplők azonnal kutatásba és fejlesztésbe kezdtek.

A saját területükön minél hamarabb olyan megoldásokkal próbáltak előállni, amelyek csökkentik a vészhelyzet okozta kihívásokat. A biotechnológiai innovációk a szakemberekhez jutottak el, az okostelefonos applikációk pedig a lakosság körében váltak népszerűvé.

A csúcstechnológia a külpolitikában is szerephez jutott. Izrael a Covid–19-járvány második hullámában írta alá a történelmi Ábrahám-egyezményt az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel. A gazdasági együttműködések az innováció és a technológiafejlesztés területén kezdődtek meg. A Magyarországgal való gazdasági kapcsolatokban is fontos szerepe van a csúcstechnológiának a járvány idején. Az izraeli alapítású Celitron Medical Technologies olyan lélegeztetőgépeket gyártott Magyarországon, amelyeket a világ legjobbjai között tartanak számon. A tavaly beindított együttműködés koronavírustesztek gyártásával is kiegészül. A váci székhelyű vállalat többféle koronavírustesztet – PCR-teszteket, gyorsteszteket – fog gyártani. Emellett képes egyéb, nem a koronavírus, hanem más légúti betegségek kimutatására szolgáló tesztek előállítására is.

A koronavírus-járvány elleni védekezés volt a fő témája Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi izraeli látogatásának is. A magyar kormányfő Andrej Babis cseh miniszterelnökkel egy izraeli–magyar–cseh csúcstalálkozó keretében vitatta meg a három ország tapasztalatait. Megállapodtak abban, hogy szorosabbá teszik az együttműködést a járvány elleni védekezésben. A tervek szerint Magyarország is részt vesz egy olyan nemzetközi erőfeszítésben, amely megkönnyíti a vakcinák és gyógyszerek kifejlesztését Izraelben. Megállapodás született arról, hogy Magyarország is csatlakozik az Izrael által előterjesztett nemzetközi kezdeményezéshez, az oltást igazoló „zöld igazolványhoz”.

Az újraindítással együtt a politika is teljes gőzre kapcsolt az elmúlt hetekben. Március 23-án ismét választások lesznek Izraelben.