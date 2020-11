Hullámvasúton

A koronavírus-járvány őszi hulláma miatt, amely a vártnál nagyságrendekkel meredekebb, már elkerülhetetlen a gazdasági teljesítmény újabb hullámvölgye, miután mind a hazai, mind minden más gazdaságban meredek felpattanás követte a tavaszi lezárások fokozatos, de nem teljes körű enyhítését. Az egészségügyi rendszerek túlterheltsége számos országot újra lezárásokra kényszerített, egyes országokban szinte a tavaszihoz hasonló, szigorú intézkedéseket léptettek életbe.

Noha a járvány második hullámát sokan valószínűsítették, meredeksége, igen gyors, agresszív terjedése mindenkit meglepett. A gazdaságpolitika eleinte mindenhol el akarta kerülni a tavaszi intézkedéseket, mivel azok súlyos károkat okoztak a gazdaságban és a társadalomban, így szűk ösvényen igyekeztek megtalálni az egyensúlyt a gazdaság és az élet védelme között. Ám eljutottak a határig, ahol a járvány terjedését csak távolságtartással, a találkozások számának drasztikus csökkentésével lehet mérsékelni. Ennek eredménye egyes országokban már látszik. Kérdés ugyanakkor, hogy a járvány visszaszorítása milyen mértékű enyhítést tesz lehetővé, különösen a téli hónapokban és a karácsonyi ünnepek előtt, mivel

feltételezhető, hogy a későbbi fokozatos enyhítések újabb járványhullámhoz vezethetnek. Ezért a koronavírus elleni oltóanyag széles körű alkalmazásáig várhatóan „húzd meg, ereszd meg” stratégiát fognak alkalmazni a kormányok.

A várható második gazdasági hullámvölgy azonban jóval kisebb lehet az elsőnél. Az ipari termelés a legtöbb országban többé-kevésbé magára talált, a beszállítói láncokban mindeddig semmiféle megszakadást nem érzékeltek.

A hazai iparban az új rendelések és rendelésállományok – különösen a járműgyártás területén – messze meghaladják az egy évvel ezelőtti szintet, így az utolsó negyedévben kedvezők a kilátások, az ipari termelés akár kisebb növekedést is mutathat az egy évvel ezelőttihez képest.

Egyes országokban a nem létfontosságú üzletek bezárása árnyékot vet a képre, átmenetileg kisebb visszaesést okozhat a megrendelésekben, csakúgy, mint a háztartások és a vállalatok óvatosabbá váló költekezése.

A hazai korlátozások egyelőre nem érintették a nem létfontosságú üzleteket, egységes szabályként csupán hamarabb kell bezárni, de ez nem akadályozza a vásárlásokat. Ezért a hazai kiskereskedelemben sem várunk a tavaszihoz hasonló visszaesést. A vendéglátóhelyek bezárása ráadásul helyettesítő vásárlásokhoz is vezethet. A vállalatok jelentős része és a lakosság már a tavaszi lezárások során fejlesztésekbe fogott a digitalizáció és a technológia terén. Sok vállalat üzleti modellt váltott, a kiszolgálás egy része átkerült az online csatornákra, a házhoz szállításra.

Ugyanígy a háztartások vásárlási szokásai is sokat változtak, rohamosan elterjedt az elektronikus fizetés, ügyintézés. Ehhez alkalmazkodott a logisztika, a disztribúció területe is. Sok vállalat már az első hullámban vagy azt követően szervezeti és menedzsmentfejlesztést hajtott végre, beszerezte a szükséges védőeszközöket és felszereléseket. Így összességében a vállalatok és a társadalom is jobban felkészülhetett a második hullámra, ami zökkenőmentesebbé teheti az esetleges átállást.

Egyes ágazatok teljes leállása mindazonáltal elkerülhetetlenül újabb gazdasági visszaesést hoz. Igen fontos és méltányolható ezen ágazatok kárpótlása – ahogy az egyes területeken már bejelentették – annak érdekében, hogy hosszú távon se sérüljön a kínálat, illetve a jövedelmek részbeni szinten tartása megakadályozza a mélyebb gazdasági visszaesést.

A gazdaság teljes, széles körű helyreállása, az újabb növekedési hullám csak az oltóanyag bevezetése után folytatódhat. Nagy remények vannak arra, hogy az év vége előtt akár több vakcinát is elfogadhatnak. Mivel – óriási kockázatot vállalva – több gyógyszergyártó már elkezdte a vakcinák gyártását, a gyógyszerhatóságok jóváhagyását követően szinte azonnal szállíthatják az első adagokat. Ez azonban első körben az egészségügyi dolgozókhoz juthat el, majd fokozatosan a közigazgatáshoz, oktatáshoz, az idősekhez és a krónikus betegekhez. Amint a legveszélyeztetettebb, a járványnak leginkább kitett csoportokat sikerül megvédeni, a korlátozások enyhítése – fokozatosan – már tartós lehet.

Teljes feloldás pedig a társadalom kritikus méretű átoltottságának elérése esetében lehetséges, amire a jövő év második negyedévére, annak is inkább a vége felé számítunk. Ezt a gazdasági növekedés igen meredek felívelési hulláma követheti, tekintve a nyaralások, a szórakozás, a kulturális fogyasztás és más szabadidős tevékenységek, rendezvények elmaradása miatt keletkező, szinte kielégíthetetlen igényeket, a korlátozások végső feloldását, a fel- és kiszabadulást követő, várható euforikus örömöt.