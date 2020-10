Az elnöki vita margójára

Egyre közelebb vagyunk az Amerikai Egyesült Államok november 3-i elnökválasztásához. A kampány gőzerővel folyik, és immár túl vagyunk az első nyilvános vitán is a két versengő fél között. Donald J. Trump elnök és kihívója, a demokrata színekben induló Joe Biden egykori alelnök hozta a várt szintet a vitán. Kritikán aluli volt, kaotikus, ellenséges, személyeskedő és sok szempontból hasznavehetetlen. Egy dologban lehetünk biztosak a vita után: a feltörekvő piacok számára a választások előtti egy hónap felér majd egy évvel.

De haladjunk csak szépen sorban. A 90 perces vita előzetesen 15 perces blokkokra, témákra lett felosztva, ami azt a célt szolgálná, hogy követhető és értelmes mederben lehessen tartani a beszélgetést. Ehhez persze kell két alkalmas vitapartner, de ezen az estén sajnos egy sem akadt. A jelöltek egymás szavába vágva próbálták meg meggyőzni a másikat a saját igazukról, sokszor sértegetve egymást. Néha olyan érzése volt az embernek, mintha egy kocsmai vitát hallgatna valahol egy demokrácia peremére szorult országban.

A piacok előzetesen azt várták a vitától, hogy a jelöltek egy kicsit tisztább víziót vázolnak fel a várható politikákról, gazdasági lépésekről és a piaccal szembeni elvárásaikról. Ebből semmi nem valósult meg. Jottányival sem kerültünk közelebb a megoldáshoz, és ez nagyon jól kiolvasható volt a piaci reakciókból. A vita valószínűleg egyáltalán nem befolyásolta érdemben egyik jelölt népszerűségét sem a választók körében. Úgy tűnik, hogy ennek Biden örülhet a leginkább, hiszen az az általános nézet, hogy a viták során Trump akarata szokott érvényesülni, így az, hogy a kihívónak sikerült megőriznie a status quót, mindenképpen egy minigyőzelemnek tekinthető. Biden tehát továbbra is vezet a versenyben a legfrissebb felmérések szerint.

A vita folyamán a piacok első reakciója pozitív volt, ez annak szólt, hogy Bidennek sikerült felvennie a kesztyűt (értsd: sikerült levinnie a vita színvonalát arra a szintre, amelyet Trump képvisel).

A demokraták győzelme az elnöki székért folytatott harcban könnyedén azt hozhatja, hogy végül a kongresszus mindkét kamaráját a demokraták uralják majd. Ezzel pedig sokkal könnyebb lehet kormányozni, mint folyamatos ellenszélben. Mindez több kiszámíthatóságot, nagyobb biztonságot nyújt a piacnak.

Persze ez a hurráoptimizmus gyorsan tovatűnt, aminek az az elsődleges oka, hogy Trump továbbra is kitart amellett, hogy megkérdőjelezi és megtámadja majd az elnökválasztás eredményét, ha nem ő nyer. Ezzel szemben Biden határozott igennel felelt arra a kérdésre, hogy elfogadja-e az elnökválasztás kimenetelét, bármi legyen is az. A tőkepiaci félelmet Trump kijelentése tehát tovább táplálja. Igen kaotikus időszak elé nézhetünk az elnökválasztás után, ha a jelenlegi elnök valóban nem fogadja el az eredményeket. A vita után ismét érezhetően megnőtt a piaci kockázatkerülés, a tőzsdeindexek lefordultak, és a feltörekvő piaci eszközök is nehéz hónapok elé néznek. Legutóbb 2000-ben fordult elő, hogy nem volt a választásnak egyértelmű kimenetele. Ekkor a szavazás után több mint egy hónapot kellett várni Bush győzelmére a jogi csatározások miatt, és ebben az időszakban a forint 3 százalékot gyengült a dollárral szemben. Egy hasonló gyengülés most az ­euróval szemben már 375 feletti árfolyamot hozna.

Mindemellett a gazdaságról folytatott vita sem tudta érdemben megnyugtatni a piacokat, ugyanis előremutató információt alig hallhattunk. Mindenki a múltra mutogatott, de a jövőbeli intézkedésekről hallgatott. Trump természetesen a vállalatbarát adócsökkentésekkel kampányolt, valamint a tőkepiacok teljesítményével az ő elnöksége alatt, és persze a fenyegetésekkel és vámokkal visszacsábított amerikai autóiparral.

Biden az alelnöki éveit emlegette, amelyek alatt jelentősen javult a munka­erőpiaci helyzet az Egyesült Államokban. Sajnos arról, hogy miként kívánják támogatni a koronakrízisből való gazdasági kilábalást, mindketten mélyen hallgattak. Egy szó, mint száz, a vita minősége rendkívül gyenge volt, bár kétségkívül szórakoztató. Azonban a piaci szereplők nem valóságshow-t szeretnének nézni, hanem azt akarják tudni, mire számíthatnak a jövőben. Egy biztos: az előttünk álló egy-két hónapban nem sok jóra.