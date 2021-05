Reflektorfényben az 5G technológia

A konnektivitási forradalom átalakítja az életünket és a vállalkozások jövőjét, és mára adottak a technológia tömeges elterjedésének feltételei. Szakértőink úgy vélik, a befektetők még nem számoltak annak a következményeivel, hogy bárkinek állandóan 200 megabit és 1 gigabit közötti adatátviteli sebesség áll majd rendelkezésére a mobiltelefonja révén. Ez a technológia hatalmas ugrás lesz a távközlés frontján, a tech befektetők előtt álló lehetőség pedig hatalmas, mindenhol és éveken át jelen lesz.

Minden idők leggyorsabban fejlődő mobiltechnológiája

2020 végén világszerte 229 millió 5G-előfizető volt – ezt az értéket az 5G negyedannyi idő alatt érte el, mint elődje, a 4G. Várakozásaink szerint az Egyesült Államokban az 5G-előfizetők száma az év végéig 160 százalékkal fog nőni, de még az USA-beli felhasználók száma is eltörpül valósággal az előző év végén mért 175 milliós kínai 5G-előfizetői létszámhoz képest. A kínai kereslet kielégítésére hamarosan meg kell duplázni az év végén már üzemelő 700 ezer darab 5G-s bázisállomás számát.

A legnagyobb növekedés még előttünk áll

Az 5G-ben rejlő potenciálnak azonban még mindig csak a felszínét kapargatjuk. Az 5G-s szuperciklust az Apple indította be az 5G-s iPhone 2020. októberi bemutatásával, de azt a modellt csaknem ezerdolláros árával még egyértelműen a piac legfelső szegmensébe szánták. Ahogy az 5G-s készülékek mind megfizethetőbbé válnak, úgy karolja fel a tömegpiac a technológiát, amelynek elterjedése ezután fog csak igazán lendületbe jönni.

Az 5G-nek széles, dedikált csatornákra van szüksége ahhoz, hogy adatátviteli potenciálját teljességében érvényre tudja juttatni, de hamarosan ez is megváltozik.

2021 februárjában az USA mobiltelefonos óriásai csaknem százmilliárd dollárt költöttek az úgynevezett C sávba tartozó frekvenciaspektrum felvásárlására. Ez nemcsak azt bizonyítja, hogy a távközlési cégek nagyon bíznak a technológiában, hanem azt is, hogy a fogyasztók rendelkezésére álló 5G-s szolgáltatások villámgyorsan fognak bővülni – megjelenésük várhatóan ez év végén kezdődik és 2023-ra fejeződhet be. A C sáv a magas frekvenciájú milliméteres (MM) hullámokkal kombinálva kiváló 5G-s sebességet fog eredményezni alacsony latencia mellett, ami jóval vonzóbbá teszi a fogyasztóknak kínált szolgáltatásokat.

Az 5G radikálisan átalakítja a távközlési környezetet

Az alábbi felsorolás mutatja, hogy véleményünk szerint milyen átalakulások várhatók az adatkommunikáció területén, és ezek milyen lehetőségeket fognak kínálni a befektetők számára: az alacsony sebességű, rézvezetékes széles sávú adatátvitel megszűnik, az 5G hiteles alternatívát kínál a lakásokban található, rézvezetéken megvalósított széles sávú adatátvitel helyett.

A folyamat az USA-ban már meg is kezdődött:

a T-Mobile US például eddig 30 millió háztartást célzott meg a 5G Fixed Wireless Broadband, vagyis fix, vezeték nélküli széles sávú 5G-szolgáltatásával, amely legalább 100, jó esetben 300 megabit adatátviteli sebességet kínál.

A Verizon és az AT&T hasonló terveket sző. Sok háztartás számára az 5G először teszi majd elérhetővé az ultragyors internet élményét. Ez rendkívül fontos előrelépés a fejlődő piacok és a városoktól távoli, eldugottabb helyek számára, ahol soha nem épült ki a fix széles sávú infrastruktúra. Japánban, ahol a technológia elterjedése ugyan valamivel lassabb, mint vártuk, a Rakuten egy felhőalapú 5G-mobilszolgáltatás bevezetésén dolgozik, amelynek hátterében egy virtualizált hálózati infrastruktúra dolgozik. A céget alapító elnök-vezérigazgatóval folytatott legutóbbi beszélgetés hatására a Fidelity bizakodva tekint a szolgáltatás bevezetése elé, miközben a cég más piacokon már sikerrel működő távközlési szolgáltatókkal is tervezi az együttműködést.

A konnektivitás mindent átjár majd:

az 5G-hálózatok, mivel nagyobb a kapacitásuk, több IoT-kapcsolat kiszolgálására képesek, ezért egyre több eszközt szerelnek majd fel internetkapcsolattal.

Nem lesz többé szükség csatlakoztatási beállításokra és szoftverfrissítésekre, így a konnektivitás valóban zökkenőmentessé válhat. A PC-k, laptopok, mobiltelefonok és ­autók automatikusan kapcsolatba lépnek egymással. Más eszközök, például a kulcsok, hitelkártyák, pénztárcák, kerékpárok, elektromos csatlakozóaljzatok, sőt még a képkeretek is rendelkezni fognak internetkapcsolattal. Mindig tudni fogjuk, merre jár a gyermekünk vagy a házi kedvencünk, mert az általuk viselt vagy maguknál hordott eszköz közli ezt velünk. Mindez sokkal biztonságosabbá teheti az életünket, ráadásul igen alacsony költséggel jár majd, mivel az 5G-hálózat rendkívül hatékony lesz.

Egy-egy olyan vállalat, mint a tajvani félvezetőgyártó MediaTek, vélhetően bőségesen profitálhat ebből a folyamatból.

Az 5G általános elterjedése hatalmas befektetési lehetőségeket tartogat. A MediaTek fokozatosan átveszi a vezető szerepet az okostelefonok „agyának” és konnetivitási csipjeinek tervezésében, és ma már nemcsak az olcsó okostelefonok, hanem a felső kategóriás készülékek piacából is részt kér magának, ezzel a Qualcomm komolyan veendő ellenfelének számít.

A MediaTek ráadásul egy egész sor egyéb konnektivitási, IoT- és áramfogyasztás-menedzselési csippel is rendelkezik, amelyek szintén profitálhatnak abból, hogy a csatlakoztatott eszközökben egyre több ilyen komponensre lesz szükség. Az elektronikus alkatrészek piacának másik vállalata, amelyre bizakodva tekintünk a Fidelitynél, a vezeték nélküli technológiákhoz kapcsolódó alkatrészek gyártásával foglalkozó japán Murata. Ezek a termékek az 5G-s telefonok elterjedésével 40-70 százalékos forgalombővülésre számíthatnak, és vezető high-end alkatrészgyártóként a Murata hatalmas mértékben profitálhat ebből a folyamatból.

Az ipar átalakul: a különböző ágazatokban működő, eltérő méretű vállalkozásoknak lehetőségük nyílik teljesen átalakítani az üzletmenetüket.

Már ma is vannak okosüzemek, ahol a gépek emberi közreműködés nélkül kommunikálnak egymással, de az 5G segítségével mindez gyorsabban, nagyobb mennyiségű információ átadásával és akár a szabadban is megvalósíthatóvá válik. Az Ericsson nemrég bemutatta a világ első teljesen automatizált okosüzemét, amelyben a 4G- és 5G-hálózatokban használatos Advanced Antenna Systems (AAS) rádióegységeket állítják elő.

A biztonságos 5G-konnektivitás alkalmazkodóképes ügymenetet és rugalmas gyártási folyamatokat tesz lehetővé.

Mindez – egyebek között – az automatizált funkcióknak, a csatlakoztatott logisztikai folyamatoknak, az automatizált összeszereléssel, csomagolással és árukezeléssel, valamint az önjáró targoncák használatával válhat valóra. Az okosüzemek a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjából is nagy lépést jelentenek előre, mivel kimagasló hatékonyságú mechanikai rendszerek és megújuló energiaforrások felhasználását teszik lehetővé.

Az Ericsson okosüzeme mintegy 25 százalékkal energiatakarékosabb, mint egy másik, hasonló létesítmény.

Az ellátási láncok monitoringja, a készletkövetés, az útvonaltervezés és a forgalomirányítás szintén egyre okosabbá válik. Olyan vezető nélküli járművek, robotok, drónok, távvezérelt gépek, peremhálózati felhőmegoldások és applikációk válnak megvalósíthatóvá, amelyekre korábban nem is gondolhattunk. A távmunka is sokkal egyszerűbbé válik, az irodák pedig képesek lesznek figyelemmel kísérni és valós időben alkalmazkodni a bent tartózkodók számához, a fény- és hőmérsékleti viszonyokhoz is.

Virtuális valóság (Virtualy Reality, VR) és kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR): a kiterjesztett valóság révén interaktív módon tapasztalhatjuk meg a valós környezetet: a technológia megfelelő szemüvegek segítségével információkat és vizuális tartalmakat vetít a felhasználó által látott valós képre. Ott rejlik benne a potenciál, hogy a játékoktól, a közösségi médiumokon és a videotartalmakon át a bevásárlásig, egészségügyig, formatervezésig, fitneszig és oktatásig mindent gyökeresen átalakítson. Általános elterjedéséhez még további technikai akadályokat kell elhárítani: a széles körben rendelkezésre álló 5G-hálózat az egyik legfontosabb előfeltételnek számít, de a nagyobb tech cégek egyértelműen nagy reményeket fűznek az AR-technológiához.

A technológiai óriásvállalatok elképesztő erőforrásokat szentelnek az AR-nek: becslések szerint a Facebook teljes dolgozói létszámából csaknem tízezer fő (vagyis az alkalmazottak 20 százaléka) ezen a témán dolgozik. Más cégek, például a Sony is, egyre jobban igyekeznek beilleszteni a kiterjesztett valóságot a termékeikbe és az applikációikba. A cég új Envision alkalmazása azzal segít a vevőknek az új tévéjük kiválasztásában, hogy a nappali falára vetíti a különböző modellek képét.

A számítógépes játékok terén a VR és az AR azzal kecsegtet, hogy újabb szintre emeli az „immerzív játékélményt„.

A témához kapcsolódó befektetési lehetőségek szinte korlátlanok, megragadásukhoz célszerű tematikus, globális befektetési megközelítést választani, ugyanis az 5G a fejlettség különböző fokán álló és a konnektivitási technológiák bevezetésének eltérő szakaszában járó országokban egy egész sor ágazatra diszruptív hatással lesz.