Robusztus fellendülés – kérdőjelekkel

Minden várakozást felülmúlva történelmi csúcsra ugrott a német feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index márciusban, köszönhetően a kínai és amerikai gazdasági fellendülés együttes pozitív hatásainak. A német cégek töretlenül növekvő exportmegrendelésekről számoltak be, példátlan többségük jelzett emelkedést, ugyanakkor panaszkodtak a szállítási idő hosszabbodására.

A feldolgozóipari index 66,6 pontos értéke a német átfogó indexet is 57,3 pontra repítette, ebben a harmadik hullám korlátozásainak ellenére a növekedést jelző 50 pont fölé kapaszkodó szolgáltatói index is szerepet játszott. Mivel a kompozit index már februárban is meghaladta az 50 pontot, a beszerzésimenedzser-index növekedést jelez előre az első negyedévben. A BMI a járvány előtt a német gazdasági teljesítmény igen pontos barométere volt,

a márciusi értékek tehát kifejezetten robosztus növekedésre utalnak.

Az első két hónap adatai azonban egyáltalán nem utalnak fellendülésre.

A járvány harmadik hulláma elleni védekezés miatt a korlátozások enyhítését rendre elhalasztják, továbbra is nyomás alatt tartva a szolgáltató szektor érintett szereplőit. A kiskereskedelem élesen zuhant a tavaly átmenetileg érvényben lévő áfacsökkentés december végi kivezetését követően. A kedvezőtlen időjárás miatt az építőipar is visszaesett, a csiphiány és más beszállítói problémák miatt az exportpiacoknak köszönhetően amúgy igen kedvező kilátásokkal rendelkező ipari teljesítmény is lecsökkent. A vártnál rosszabb adatok nemhogy nem támasztják alá az élénkülésre utaló konjunktúramutatókat, hanem pont az ellenkezőjére utalnak, a német szövetségi bank legfrissebb előrejelzése szerint

a német GDP 1,8 százalékkal zsugorodhatott az első negyedévben a tavalyi utolsó negyedévéhez képest.

Eszerint csökkent az előre jelző konjunktúramutatók pontossága? Egyelőre korai még temetni őket, hiszen az év első hónapjaiban számos egyszeri tényező rontotta a reálgazdasági adatokat, miközben a háttérben már elindultak azok a folyamatok, amelyek érdemi hátszelet fognak adni a német gazdaságnak, csakúgy, mint a hazai, az európai vagy a globális gazdaságnak. A kínai gazdaság villámgyors helyreállása már tavaly kedvező hatással volt a globális kereskedelemre és az exportnak kitett, nyitott gazdaságokra. Ehhez fokozatosan hozzájárul az amerikai gazdaság is a több egymás utáni mentő- és élénkítőcsomag hatására, valamint a gyorsan haladó amerikai oltási kampány következtében. A Moody’s felmérése szerint globálisan 5400 milliárd dollárnyi kényszermegtakarítás keletkezett a háztartásoknál a járvány alatt, ebből csak az amerikai háztartások többletmegtakarítása eléri a

2 ezermilliárd dollárt. Az előbbi kétharmadának elköltése önmagában 2 százalékponttal serkenthetné a világgazdaság növekedési ütemét.

A legutóbb elfogadott, 1900 milliárd dollárt elérő amerikai mentőcsomag többszörösen meghaladja a pandémia által okozott kibocsátási rést. A kedvező amerikai járványhelyzet hatására elkezdődött az amerikai gazdaság nyitása, egyes felmérések szerint a vendéglátásban a bank- és hitelkártyákról elköltött összeg már meghaladja a két évvel ezelőtti szintet. Eközben újabb csomag körvonalazódik, amelyet túlnyomórészt infrastrukturális beruházásokra költene az amerikai kormány. A csomag fedezete döntően a vállalati adóemelés lenne, ami első látásra nettó értelemben semlegesnek látszik, ám a beruházások tovább fokozhatják az amerikai gazdaság importját, azaz kedvező lehet az oda exportáló cégeknek, míg rájuk nézve az amerikai vállalatokra kirótt adóemelésnek jóval kisebb lenne a negatív hatása. Összességében az amerikai gazdaság

várhatóan robusztus fellendülése érdemi lendületet fog adni az Egyesült Államok kereskedelmi partnereinek is.

Az európai újranyitásra gondolni azonban még korai lenne, egyrészt az oltási folyamat kiábrándító lassúsága, másrészt a durván fellángoló harmadik járványhullám miatt. Rövid távon tehát csak a kivitelben bízhatnak az európai gazdaságok, ám a második negyedévben számítani lehet a vakcinaellátottság erős felfutására, így néhány hónapon belül elkezdődhet a korlátozások fokozatos enyhítése, ami az elhalasztott fogyasztás pótlásával további lökést fog adni a gazdaságnak. A több oldalról érkező hátszél hatására pedig remélhetőleg bekövetkezhet a konjunktúramutatók által előre jelzett fellendülés.