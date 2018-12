Posztmateriális elvárások

Közel 5 százalékkal nőtt a magyar GDP az idei harmadik negyedévben, ami példátlanul gyors növekedés a rendszerváltás utáni magyar gazdaság történetében. Ráadásul a 2018-as év egészében is hasonlóan gyors, 4,5-5 százalék körüli gazdasági növekedés várható. Szinte minden ágazat hozzáadott értéke nőtt: a feldolgozóipar viszonylag szerényebb növekedését a szárnyaló építőipar, a kereskedelem és az üzleti szolgáltatások dinamizmusa bőségesen ellensúlyozta. Csupán közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, nemzetgazdasági területen nem volt növekedés, a teljesítmény stagnált az előző év azonos időszakával összevetve. A humán erőforrás jövőbeli minősége szempontjából ez egyértelműen kedvezőtlen jel, különösen azt tapasztalva, hogy a kormányzat megnövekedett költségvetési mozgásteréből egyelőre nem profitált sem az egészségügy, sem az oktatás.

Ezzel együtt örülhetünk az elmúlt év növekedési eredményeinek, amelyeknek köszönhetően a foglalkoztatási helyzet is jelentősen javult.

Nem valószínű azonban, hogy a jövő év hasonlóan kedvezően alakul majd. Egyrészt egyre komolyabb inflációs nyomás tapasztalható a magyar gazdaságban: 2018 második fél évének valamennyi hónapjában 3 százaléknál gyorsabban emelkedtek a fogyasztói árak. Másrészt rohamosan apad a külkereskedelmi többlet, márpedig az elmúlt évek gazdasági teljesítménye a stabilan jó külső egyensúlyi helyzetre támaszkodhatott. Logikus tehát, hogy szigorúbb monetáris politikára és a vállalati szektor erősebb versenyképességi alkalmazkodására lenne szükség. A jegybank vélhetően teszi majd a dolgát, a vállalatok külső versenyképességét illetően azonban egyre nyilvánvalóbbak a feszültségek. A munkaadók és a munkavállalók közötti minimálbér-tárgyalások több körben eredménytelenül zárultak, és a felek elképzelései között jelentős a szakadék: a munkavállalói oldal két számjegyű minimálbér-emelési igényét a magyarországi vállalatok egy része biztosan nem tudja kigazdálkodni. De a munkavállalók megváltozott igényei már nemcsak a bérek kérdésében tapasztalhatók:

a túlórakeret és a túlórarendszerek módosítása kapcsán régóta nem tapasztalt elégedetlenséggel kellett szembesülnie a kormányzatnak.

A közoktatás és az egészségügy területén pedig az általánosan alacsony és más ágazatokkal összehasonlítva relatíve is egyre szerényebb bérek miatt egyre több munkavállaló szavaz lábbal: az elvándorlások és a pályamódosítások miatt mindkét ágazatban folyamatosan nő a munkaerőhiány. Úgy tűnik, válaszúthoz ért az új magyar kapitalizmus. A rendszerváltás utáni évtizedekben a kiszolgáltatott munkavállalók eddig döntően a materiális szempontokra voltak érzékenyek, most azonban, az anyagi biztonság bizonyos minimális szintjének elérése után, egyre fogékonyabbak a szűkebb anyagi dimenzión túli szempontokra is.

Az elmúlt néhány évben a kormányzat jól tudta menedzselni a materiális várakozásokkal összefüggő kérdéseket.

A szelektív kormányzati béremeléseknek és a célzott támogatásoknak köszönhetően a helyzetük anyagi javulását megérő állampolgárok jelentős választói többséget alkottak. A következő évek nagy kérdése azonban az lesz, hogyan boldogul a kormány az új típusú, posztmateriális kihívásokkal.