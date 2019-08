A közepes méretű családi ház az ingatlanpiac új sztárja

„Az eladási árak nem emelkedtek tovább az elmúlt hónapokban, igaz esés sem következett be” – mondta Lendvainé Pető Zsuzsanna, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője. „Habár a magas árak miatt sokat szeretnének alkudni a vevők, ebbe az eladók a legtöbbször nem mennek bele, így csak minimális alkukkal találkozni. És sok esetben inkább lemondanak az eladásról a tulajdonosok, ha az általuk elképzelt árakon nem tudják értékesíteni ingatlanjukat. Az értékesítési idők közben érezhetően egyre hosszabbak” – tette hozzá a szakértő.

A vevők most leginkább az olcsóbb, közepes méretű családi házakat keresik, aminek az az oka, hogy ezek az ingatlanok jelenleg annyiba kerülnek, mint egy 50-60 négyzetméteres újépítésű lakás. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos, jó állapotú, 90-120 négyzetméteres családi házat a XX. kerületben most 35-50 millió forintért meg lehet vásárolni. Márpedig ilyen összegért legfeljebb csak egy fele ekkora újépítésű ingatlant kapnának a vevők

– hangsúlyozta Lendvainé Pető Zsuzsanna.

Ha valaki családi ház helyett inkább a lakások piacán néz körül, akkor 28-30 millió forintos hirdetési áron találhat közepes méretű panellakásokat a két kerületben, melyek értékesítési ára 25-27 millió forint. Kivételek persze akadnak, vagyis vannak akik a reális árnál jóval magasabb összegért hirdetik meg lakásukat, míg mások a valós piaci ár közelében.

A legnagyobb kereslet egyébként Kispesten még mindig a Wekerle-telep és a Kertváros iránt mutatkozik,

mivel mindkettő kulturált, csendes városrész. Ez persze érezhető az árakban is: a Wekerlén 30 millió forint alatt csak nagyon rossz állapotú, egy 45-49 négyzetméteres lakásokat lehet kifogni. Egy beépített tetőteres, 75-80 négyzetméteres ingatlan ára jelenleg 40-50 millió forint között alakul a városrészben.

Pesterzsébeten Gubacsipuszta számít a legfelkapottabbnak, ami szintén annak köszönhető, hogy csendes környék, kulturált lakóközösséggel, akár a családi házas, akár a lakótelepi részéről van szó. Ami az árakat illeti, az ingatlanközvetítő elmondása szerint nagyjából olyan szinten járnak, mint Kispest-Kertvárosé: jelenleg éppen egy 64 négyzetméteres, extrán felszerelt, gyönyörű kis házat árul 48 millió forintért.

A környéken egyébként sok új ház épül, de akadnak sorházak is, melyek itt nagyon népszerűek. Ezek kéz alatt el is kelnek, úgyhogy az értékesítési árakat nem is lehet igazán pontosan tudni