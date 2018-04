A szurkolással nem lesz gond a vb-n

A magyar rendezés jégkorongban garancia a közönségsikerre, Budapest pedig idén is jó házigazdája a divízió I/A világbajnokságnak.

Az elmúlt évek történései után az idei divízió I/A csoportos jégkorong-világbajnokság ismét ráerősít arra a nézetre, hogy a világelit után következő versenysorozat mindennél nehezebb erőpróba: senki sem mehet biztosra senki ellen. Ezt támasztja alá az is, hogy a torna favoritja, az elitből tavaly visszahulló, de két hónapja az olimpiai játékok csoportkörében az Egyesült Államokat és Szlovákiát is legyőző Szlovénia 3-1-es vereséget szenvedett a csoportba épp most felkerült Nagy-Britanniától.

Bár sokáig szoros volt a magyarok első találkozója is, egy négyperces rövidzárlatot kihasználva végül 3-0-ra Kazahsztán nyert. Két évvel ezelőtt – amikor a mieink épp a szentpétervári A csoportra készültek – egy fordulóval a vége előtt a hat indulóból öt még eséllyel pályázott a világelitbe jutásra.

A hoki „őstörténete” óta, a modern jégkorong világában Magyarországnak tíz éve sikerült kivívnia ismét a világelitbe jutást.

Az azóta is szapporói csodaként emlegetett feljutás azért volt valóban hatalmas fegyvertény, mert a kétezres évek elejéig a magyar hoki még – kis túlzással – inkább tömegsport jellegű volt. Igaz ez akkor is, ha a szakmai színvonal emelkedése – köszönhetően elsősorban Kercsó Árpád és a Fehérvárt 2007-ben már az osztrák jégkorongligába, az EBEL-be nevező Ocskay Gábor munkájának – már egyértelmű volt.

Szapporo, és főleg az azt követő 2009-es svájci világbajnokság, jókora lendületet adott a sportnak. A valóban mindent beleadó játékosok a hazai közönség kedvencei lettek,

egyes vélemények szerint a hatalmas, lelkes és hihetetlenül sportszerű magyar szurkolótábor az egyik fő érv amellett, hogy a nemzetközi szövetség, az IIHF komolyan vizsgálja a jelenlegi 16 csapatos elit 20 tagúra bővítését.

A gyarapodó jégpályákon gyerekek kezdtek el korizni és hokizni, olyan példaképek nevét viselve bő mezei­ken, mint Ancsin János, Szuper Levente vagy épp a tragikusan fiatalon elhunyt ifj. Ocskay Gábor.

A népszerűség gazdasági oldalon is előrelépést hozott: a sportág bekerült a támogatásra érdemes látványsportok közé, s bár a Fehérvár EBEL-története talán a legjobban mutatja, hogy pénzügyileg messze van még az európai középmezőny is, a magyar hokinak már értéke van. Erről árulkodik az a harc is, amely a ma már szintén négy ország (Magyarország, Románia, Szlovákia, Ausztria) csapatainak játéklehetőséget adó magyar bajnokság névadása körül kialakult: a korábbi főtámogató Molt az elmúlt szezontól az osztrák bajnokság névadója, az Erste váltotta, és bizony az olajcégnél presztízsveszteségként élték meg a változást.

A teljes cikket a Világgazdaság keddi számában olvashatja