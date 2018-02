Az utca művészetét mutatja be Szingapúr

Nagyszabású kiállítást nyitottak meg Szingapúrban az elmúlt negyven év graffitiművészetéből. A Hewlett-Packard a művészek és a márkák közötti megoldásokat keres, ennek jegyében karolta fel a street artot.

Szingapúr, a street art és a nyomtatókat gyártó Hewlett-Packard (HP) nem számít tipikus édes hármasnak, most mégis összejöttek egy kiállítás apropóján. A szigorú kormányzatáról ismert városállamban most nyílt meg az Art from the Streets – vagyis a művészet az utcáról című kiállítás, amely az elmúlt negyven év fontosabb graffitijeit mutatja be. A helyi ArtScience múzeum kezdeményezése nagy lépésnek számít az utcaművészet elfogadtatásában, hiszen

néhány évvel ezelőtt még minden falfestményt szigorúan tiltottak Szingapúrban.

Mára annyi változás történt, hogy az arra kijelölt helyeken festhetnek a falakra a művészek.

A múzeum tíz utcaművészt hívott meg szerte a világból, hogy készítsék el alkotásaikat. Igaz, ezeket nem az utcai falakra festették fel, hanem galériában dolgoztak. A meghívott street artosok között volt a többi között az indonéz Eko Nugroho, a szingapúri Speak Cryptic és a szintén helybéli Sheryo & Yok, valamint a francia Ludo. A kiállításon persze nemcsak az ő képeik, hanem az elmúlt évtizedek legjelentősebb alkotásai is ott vannak – tudósított a Chanel News Asia. Az ikonikus politikai mondanivalójú plakátjairól ismert Shepard Fairynek több képe is látható a falakon, és megtekinthető a francia mozaikművész, Invader egyik alkotása is.

Emellett úgyszintén ott vannak a graffitimozgalom egyik úttörőjének, Futurának a képei, és az óriási szobrairól ismert JR alkotásait is bemutatják. A közönségnek talán némi csalódást okoz, hogy a világ leghíresebb utcaművésze, Banksy mindössze egyetlen képpel van jelen, egy patkányt és szívet ábrázoló kis méretű stencillel, azt is csak egy üveglapon keresztül nézhetik meg a látogatók. A legnagyobb tömeg persze a kis vitrin körül van mindig, minden érdeklődő igyekszik lefotózni a képet. Olyan ikonikus figurák is kimaradtak a tárlatból, mint Keith Haring és Jean-Michel Basquiat, akiknek az életművük egyfajta átmenet a street art és a hagyományos művészet között.

Bejött azonban a show-ra egy kakukktojásnak számító szereplő, a HP. A társaságnak az a terve, hogy valamifajta ökoszisztémát hoz létre a művészek és a márkák között, és az első művészeti ág, amelyet ennek jegyében támogat, a street art. A nyomtatókat gyártó cég máskor is felkarolt már érdekes kezdeményezéseket – írja a The Drum.

Hozzá köthetők például a Coca-Cola limitált szériás, művészek által tervezett palackjai. A digitális technológia lehetővé teszi, hogy megfizethető áron állítsanak elő akár egyetlen darabot is egy termékből, ami jó mind a fogyasztónak, mind a márkának – magyarázza Puneet Chadha, a HP grafikai megoldások üzletágának ázsiai vezetője. A szponzoráció mellett ennek jegyében a nyomtatóipari cég elkezdett együtt dolgozni a dzsakartai Ekóval, aki saját tervezésű termékeket készített a kiállításra. Mellette más művészekkel is tárgyal már a HP.