Csökkenhetnek a ponthatárok egyes területeken

Elkezdődött az általános felsőoktatási felvételi eljárás, már lehet jelentkezni a jövő szeptemberben induló alap- és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre – közölte az Oktatási Hivatal (OH).

Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a Világgazdaságnak azt mondta, hogy 41 olyan szak van, amelynél a központi miniszteri rendelet határozza meg a felvételi ponthatárokat. Ilyen például a gazdaságtudományi, jogi és még jó néhány szak. Ezek közül 16 szakon nagyon magasak a ponthatárok, a többinél kevésbé, de persze magasabb a 280 pontos minimumnál. Az államtitkár hozzátette:

Látjuk, hogy a munkaerőpiacnak több gazdaságtudományi szakemberre van szüksége, ezért a ponthatárok több szakon is csökkenni fognak 2018-ban.

A képzésekről az eljárás hivatalos honlapján, a Felvi.hu oldalon közzétett felsőoktatási felvételi tájékoztatóban található részletes információ. Az OH azt közölte, a jelentkezők kizárólag a Felvi.hu-ról elérhető e-felvételi rendszeren keresztül adhatják be jelentkezésüket 2018. február 15-ig. Legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg, ebből hármat díjmentesen. A további három helyért egyenként 2000-2000 forint kiegészítő díjat kell fizetniük.

Az is jelentkezésnek számít, ha valaki ugyanabban az oktatási intézményben megjelöli mindkét finanszírozási formát, még akkor is, ha az intézmény mellett a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos. Ezeket külön sorban kell feltüntetni, tehát a jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki.

A pontszámítás alap- és osztatlan képzésen, valamint felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rendszerben történik: a tanulmányi és érettségi pontok (maximum 400 pont) mellé legfeljebb 100 többletpont kapható. Mesterképzésen legfeljebb 100 pont szerezhető, a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák meg és teszik közzé a Felvi.hu-n. A jogszabályi alsó ponthatár változatlan: az alap- és osztatlan mesterképzéseknél 280, felsőoktatási szakképzéseknél 240, mesterképzéseknél 50 pont, az ez alatt teljesítők nem vehetők fel. A ponthatárokat várhatóan jövő év július 25-én hirdetik ki.