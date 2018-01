Éveket csúszhat a fejlesztés

Tőzsdei elemzők egyértelmű kockázatként jelölik meg a Graphisoft Parkkal kapcsolatban, hogy a vártnál sokkal lassabban halad a szomszédos ingatlanon a veszélyes hulladék kármentesítése.

Száz hónapos, azaz több mint nyolcéves időtartamra írt ki pályázatot az NKM Földgázszolgáltató Zrt. az egykori Óbudai Gázgyár kármentesítésére, és egyelőre nem is kivitelezők, csupán független mérnökök jelentkezését várják. Ez azt jelenti, hogy a szennyezett terület közvetlen szomszédságában terjeszkedő Graphisoft Park északi fejlesztési projektje a vártnál tovább kerülhet parkolópályára. A társaság tavaly közölte, hogy

az északi területen további előkészületi és fejlesztési munkát addig nem végeznek, amíg a volt gázgyár kármentesítésére kötelezett Fővárosi Gázművek a szomszédos ingatlanon a kárelhárítást végre nem hajtja.

A Graphisoft Park vezérigazgatója, Kocsány János azonban hangsúlyozta, hogy a kármentesítés a teljes időszaknak az első, intenzívebb része, a talajcsere kevesebb mint két év alatt befejezhető, a fennmaradó hosszabb időtartam a talajvíz folyamatos szűréséhez szükséges, ami már nem akadályozza a terület hasznosítását.

A Főgáz 1995 és 2004 közt volt a terület tulajdonosa, a megvásárláskor vállalták a szennyezett talaj megtisztítását, de azóta ez nem történt meg. Az ingatlan 2004 óta a Fővárosi Önkormányzaté, de a kötelezettség a Főgázé maradt. A gázgyár több mint hét évtizedes működése alatt közel 200 ezer tonnányi talaj szennyeződött cianiddal, arzénnal és egyéb, fokozottan veszélyes vegyületekkel szennyezett gázmasszával – áll a Greenpeace összefoglalójában. A lerakott veszélyes hulladék már évtizedek óta szennyezi a talajvizet és a talajt, sőt alacsony vízállás esetén a Dunába ömlik. A főváros 2015-ben hozott határozatot, hogy a Főgáznak végre kell hajtania a kármentesítést, amelynek költségét akkor 10 milliárd forintban állapították meg. Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője azt mondta a Világgazdaságnak, hogy a szennyezett talaj megtisztítása akár hat-hét évig is eltarthat, a költségek pedig elérhetik a 20 milliárd forintot.

A projekt időtartamát és költségét az is befolyásolhatja, hogy mi lesz a kármentési célérték, a normál talaj- és talajvíz-határértékek csak nehezen állíthatók vissza

– tette hozzá.

A kármentesítési pályázatot 2017 márciusában ki is írta a Főgáz, de az eredménytelenül zárult. A szolgáltató az év során az NKM Nemzeti Közművek tulajdonába került, így az új kiírást már ők tették meg, de ebben még csak független mérnököt keresnek. Az elhúzódó ügyet a szomszédos ingatlan tulajdonosa, a Graphisoft Park tőzsdei elemzését végző szakértők is kockázatként tüntetik fel. A Wood szerint ez a rizikó nem emelkedik ki a többi – például a finanszírozási költségek emelkedése vagy épp a budapesti irodapiaci túlkínálat – közül. A társaságban pénzügyi intézményi befektetőként tulajdonos (12 százalékban) Hold Alapkezelő portfóliókezelője, Orosz Gergő szerint is nehezen számszerűsíthető ez a kockázati tényező. Orosz a Világgazdaságnak elmondta, a fejlesztési területek a Graphisoft Park értékbecslése szerint is csak a teljes ingatlanportfólió mintegy 13-14 százalékát – 36,5 millió eurós értéket – képviselik. „Nem gondoljuk, hogy a szomszédos szennyeződésmentesítés problémája érdemi nyomást jelentene a részvények árfolyamára” – tette hozzá.

Az északi fejlesztési terület 3,2 hektáros, és mintegy 30 ezer négyzetméteres fejlesztési lehetőséggel rendelkezik. Kocsány János lapunknak hangsúlyozta: „Bízunk benne, hogy a volt gázgyári ingatlanon a kármentesítés minél hamarabb elkezdődik, mégpedig a Főgázzal korábban egyeztetett technológiával, védősátrak és légelszívó berendezések alkalmazásával.”