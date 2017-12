Évtizedeken át tartó fellendülés jöhet a világgazdaságban

A gazdasági ciklusok alapján hamarosan beköszönthet az aranykor, békés fejlődés időszakának küszöbén állunk – mondta Carlota Perez, a London School of Economics (LSE) tanára a bécsi Drucker Forum rendezvényén.

Ugyan most egy recessziós korszakot élünk meg, hamarosan azonban beköszönthet az évtizedeken át tartó békés aranykor – számolt be kutatásai eredményéről Carlota Perez, a London School of Economics (LSE) professzora a bécsi Drucker Forum konferenciáján. A kijelentését a gazdasági ciklusokra épülő kutatásaival támasztja alá az egyetemi tanár, ezek szerint minden ipari forradalmat három fázisra bonthatunk fel: egy technológiai újítás indukálta fellendülésre, a buborék kipukkadása miatti recessziós fordulópontra és az ezt követő békés aranyévekre.

Jelenleg az ötödik forradalom fordulópontjánál járunk, amely a 2008-as gazdasági válság óta tart – fejtette ki Perez. Az ezekre jellemző sémák (alacsony beruházási ráta, strukturális munkanélküliség, gazdasági migráció, recesszió, társadalmi elégedetlenség, kockázatkerülő hitelezési folyamatok, nagy társadalmi egyenlőtlenségek) ugyanis napjainkban is világszerte megfigyelhető jelenségek, ezek a fordulópontok korában is megjelentek világszerte.

Perez nem bocsátkozott jóslatokba arra vonatkozóan, hogy mikor léphetünk át az aranykorba. Szerinte ennek jele lehet majd, ha a környezetváltozás problémájára lehetőségként tekintenek a vállalatok, amelyre nem a gazdasági fejlődés gátjaként, hanem motorjaként tekintenek. Ezzel kapcsolatban három, egymással szoros kapcsolatban lévő tényező megjelenését emelte ki: az informatikai innovációt mint alapfeltételt, az egészséges életmódot és a globális fejlődést mint keresleti hatást, illetve az okos, környezetbarát fejlődést mint innovációs hatást.

Ahhoz, hogy a recessziós időszakot hátrahagyjuk, arra van szükség, hogy a vállalatok és a politikai vezetők egyaránt az új lehetőségek felé forduljanak. A korábbi, tömegtermelésre épülő gazdasági modell helyett az innovációra és az informatikára épülő fejlesztéseknek, beruházásoknak kell több lehetőséget teremteni. Emellett a vállalatoknak is el kell szakadniuk attól a régi dogmától, mely szerint az államnak csak minimális szerepet kell vállalnia a gazdaságban.