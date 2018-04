Farkas Bertalant letiltották a fociválogatottságról

Annak, hogy az űriparnak vannak magyar beszállítói, erkölcsi és gazdasági haszna is van az ország szempontjából – mondta a Manager Magazinnak Farkas Bertalan. Hazánk első űrhajósa beszélt űrutazásáról, kiképzéséről, kiválasztásáról, jelenlegi munkájáról, valamint hogy hogyan és hol lett válogatott focista.

MM: Mi a kedvenc színe?

Farkas Bertalan: A kék.

Mint a bolygó?

Mint a kozmosz.

Honnan a repülés iránti szeretete?

Nyíregyházán a repülőtéren szerettem meg a repülést, s a repülőtiszti főiskolára jelentkeztem, így lettem pilóta.

Vadászpilótának tartja magát, vagy űrhajósnak?

Vadászpilótából lett űrhajósnak.

Májusban lesz 38 éve, hogy részt vett űrutazáson: 1980. május 26án – magyar idő szerint 20 óra 20 perckor – indult a világűrbe a Szojuz–36 űrhajó Bajkonurból kétfős legénységével: Valerij Nyikola jevics Kubaszov parancsnokkal és önnel. Mi volt a legnagyobb élménye odafent?

A start pillanatától kezdve minden. De talán a legeuforikusabb érzés az volt, amikor leváltunk a harmadik rakétáról és megkezdtük kozmikus sebességgel a Föld körüli keringést, súlytalanságban kinéztem az ablakon: a Szovjetunió keleti partjait és Japánt láttam, távolodtunk. Az is felemelő és csodás érzés volt, amikor a világűrből megpillantottam kis-nagy hazámat. De a napfelkelte is. Repültem vadászpilótaként kétszeres hangsebességgel is, de ezek mások voltak: leírhatatlan érzés.

Hogy zajlott a kiválasztásuk?

A 320-340 vadászpilóta egy része nagyon fiatal volt, vagy már idősebb, ők kiestek a rostán. Maradtunk 97-en, majd 27-en, aztán ez a szám 7-re csökkent, utóbb pedig négy főre apadt a szűk keret: Buczkó Imre, Elek László, Magyari Béla és én. Végül Bélát és engem készítettek fel – szovjet kollégáinkkal – a Gagarin Űrhajóskiképző Központban 1978 és 1980 között.

De ön lett a befutó. Nem romlott meg emiatt Magyari Bélával a kapcsolata?

Az egész élet egy verseny. Bélának mindig mondtam, ne legyen emiatt szomorú, hiszen olyan élményben volt része, ami csak keveseknek adatik meg.

Tartja velük a kapcsolatot?

Elek Laci sajnos meghalt, de Bélával és Imrével rendszeresen találkozunk vagy telefonon beszélünk.

A kétéves felkészítés alatt mi volt a leginkább embert próbáló feladat?

A fekete-tengeri túlélési gyakorlat volt a legnagyobb kihívás: ugyanis a vízbe kerülve hiába gyújtottunk rakétákat, a kutya nem indult a mentésünkre, hiszen túlélési gyakorlat volt. De a csapatunk jelesre vizsgázott.

Félt?

Nem.

És a világűrben?

Ott sem.

Most tart valamitől?

A háborútól!

Miért, lesz?

Észak-Korea aggaszt, de számos más helyen is látok nem éppen a béke irányába mutató jeleket, lépéseket.

Térjünk vissza az űrutazására! Volt „necces” helyzet?

Az volt. Az űrállomásról való leválás veszélyes, ugyanis ha gond van a hajtóművel, akkor ez kérdéses. Mi vettük az akadályt, ám egy műszaki hiba miatt közel 45-50 G-vel, 4 m/s helyett 8 m/s sebességgel értünk földet. Ami annyit jelent, hogy a testsúlya ötvenszeresét kell elviselnie az embernek, azaz egy hetvenkilós embernek 3500 kilót.

