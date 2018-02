Gyémántoktól az ecsetmosó tálig

Számos rekord született az egyik legnagyobb aukciósház, a Sotheby’s árverésein az elmúlt esztendőben. Egyebek mellett 17 milliárd forintnak megfelelő összegért kelt el a valaha bányászott legtisztább gyémántok egyike, és egy kínai ecsetmosó tálka is rekordösszegért talált gazdára.

Az 1744-ben alapított nemzetközi aukciósház, a Sotheby’s idén is összeállította az elmúlt év legnagyobb összegű és legkülönlegesebb árveréseinek listáját. E szerint tavaly a legtöbbet a nyolcvanas években elhunyt kortárs festőművész, a New York-i Jean-Michel Basquiat egyik festményéért fizették. A Cím nélkül elnevezésű alkotást 1982-ben készítette a mindössze 28 évesen elhunyt festő, és a Sotheby’s árverésén kemény verseny alakult ki két potenciális vásárló között. A mű végül egy tokiói gyűjtőhöz került, aki 110 millió dollárt (27 milliárd forint) fizetett érte.

A Pink Star, egy 59,6 karátos ovális rózsaszínű gyémánt 71 millió dollárért (17,6 milliárd forint) talált gazdára tavaly áprilisban, Chow Tai Fook ékszerész vette meg, aki saját maga után rögtön át is nevezte az értékes követ CTF Pink Starrá. A Hongkongban tartott árverés több szempontból is kivételes volt: nemcsak a dupláját fizették annak az összegnek, amennyit korábban adtak egy hasonló kőért, de ez volt az ázsiai árveréseken valaha legdrágábban eladott gyémánt is.

A harmadik legnagyobb értékű leütés Gustav Klimt egyik leghíresebb festményéhez kapcsolódik. Az 1907-ben festett Bauerngarten egy londoni árverésen cserélt gazdát, az új tulajdonosa csaknem 48 millió fontért (16,6 milliárd forint) szerezte meg a virágos mezőt ábrázoló mesterművet.

Az aukciósház listájának negyedik helyén szintén egy drágakő áll: a rendkívül ritka kék gyémánt fülbevaló, az Apollo Blue egy Genfben tartott árverésen májusban talált szerencsés új tulajdonosára, aki nem kevesebb, mint 41,8 millió svájci frankot (11 milliárd forintot) adott érte, és a kék kő mellé vett egy rózsaszínt is: az Artemis Pink elnevezésű gyémánt fülbevaló az aukció második legdrágábban eladott darabja volt a maga 15 millió svájci frankos (csaknem 4 milliárd forint) árával.

Két festmény következik a sorban: Vaszilij Kandinszkij 1913-ban festett absztrakt műve, a Kép fehér vonalakkal 33 millió fontért (11 milliárd forint) talált gazdára, míg Francis Bacon George Dyerről 1966-ban készített tanulmánya 38 millió dollárért (13 milliárd forint) kelt el.

Egy nagyon ritka kínai ecsetmosó tálka 37,7 millió dollárt ért a szerencsés licitálónak, aki egy hongkongi árverésen szerezte meg a különleges kerámiát. Ez egyben rekordnak számít a kínai kerámiák árveréseinek történetében.

Andy Warhol Maóról készített munkája áll a lista nyolcadik helyén. A pop-art irányzat központi figurája több változatban festette meg a kínai kommunista vezér portréját, a tavalyi hongkongi aukción egy 1973-ban készült kép kelt el 12,6 millió dollárért (3 milliárd forintért).

Joan Miró Nő és madár című alkotása egy 23 részes sorozat, a Konstellációk egyik darabja. A 23 képet a katalán művész kevesebb mint két év alatt, 1940 januárja és 1941 szeptemberje között festette. A tavaly eladott képért 24,5 millió fontot (8 milliárd forint) fizettek a Sotheby’s londoni árverésén.

A tízes lista utolsó helyére egy Ming-kori porcelán tál került fel, a halakat ábrázoló, kék festésű tálacska kitűnő állapotban maradt meg, és szintén egy hongkongi árverésen adták el 229 millió hongkongi dollárért (több mint 7 milliárd forint).