Jelentős fejlesztések kezdődnek a debreceni repülőtéren

A debreceni reptéren idén kezdődő fejlesztések keretében összekötik a két terminált. Bár az idei utasforgalom még nem indokolja mindkettő használatát, idővel szükség lehet rájuk.

Várhatóan még az idén újabb jelentős beruházások kezdődnek a debreceni repülőtéren – mondta a Világgazdaságnak Herdon László, az Airport Debrecen Kft. ügyvezetője. A kormány már korábban kinyilvánította, hogy a Modern városok program keretében támogatja a fejlesztést, amit nemrég az Európai Unió is jóváhagyott, tehát ezt a hozzájárulást nem tekinti piactorzítónak. Ezek után született meg a támogatásról szóló kormányhatározat, az állam 1,2 milliárd forintot biztosít a beruházásokhoz, az önkormányzat része 400 millió forint. A beruházás keretében továbbfejlesztik a műszeres leszállást segítő rendszert (ILS), továbbá felújítják a gurulóutakat, a biztonsági kerítést, és ebből a pénzből építik ki a régi és az új terminál közötti utasfolyosót. Ma még a régi épületből szolgálják ki az induló és érkező gépeket, de idővel a régi terminálban fogadnák az érkező utasokat, az újban pedig az indulókat.

A reptér mostani utasforgalmát még képesek kiszolgálni egy terminálból is, de a légikikötő és a város is idővel jelentős forgalomnövekedést tervez. Már tavaly is rekordot döntött a reptér, amelynek vezetői idén további utasforgalom-növekedésre számítanak – mondta az ügyvezető. Magyarország második legnagyobb, a schengeni kritériumoknak is megfelelő repülőterét 2017-ben több mint 318 ezer utas használta, idén pedig 350 ezerrel számolnak. Ezt részben attól várják, hogy 2017 decemberében elindult a Wizz Air moszkvai járata, amely már most is nagyon sikeres, és ezzel a szomszédos országok regionális repülőterei közül egyedül Debrecenből van közvetlen légi összeköttetés az orosz fővárossal.

A moszkvaival nyolcra bővült az elérhető menetrend szerinti járatok száma a Debrecen Airportról, hetet a Wizz Air, egyet pedig a Lufthansa üzemeltet. Az utóbbi cégnek is szerepe lehet a növekedésben, márciustól ugyanis a jelenlegi háromról heti ötre emeli müncheni járatainak számát. A reptér üzemeltetőjének nincs rálátása az utasok összetételére, de azt tapasztalják, hogy a légikikötő forgalmának 40-50 százalékát a szomszédos országokból érkezők, illetve oda tartók teszik ki, közöttük legtöbb a román és az ukrán utas. Úgy tűnik, a debreceni reptérnek is kedvez az ukrán állampolgárok vízummentessége.

Idén bővül a debreceni reptér charterkínálata is: az első barcelonai járat 2018. június közepén indul, és a nyári szezonban a görögországi Zákhintoszra, a törökországi Antalyába, a bulgáriai Burgaszba és az egyiptomi Hurghadára is indulnak gépek. Drezdából, Erfurtból és Lipcséből pedig német vendégek érkeznek a nyári menetrendben Debrecenbe és Hajdúszoboszlóra.

A repülőteret üzemeltető Xanga cégcsoport és a város célja, hogy minél többen használják a debreceni repteret, az önkormányzat évi egymilliós utasszám elérésére számít. Ennek érdekében intenzív tárgyalásokat folytatnak számos nemzetközi légitársasággal – mondta Herdon László. – Részben a már Debrecenben lévőkkel egyeztetnek a járatok és a desztinációk számának növeléséről, részben azokkal a szereplőkkel, akik járatok indítását tervezik.