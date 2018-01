Jóval többet nyert ötvenmillió forintnál

Fucsovics Márton melbourne-i szereplése megmutatta: a nemzetközi teniszkarriert nemcsak egy másik országban, külföldi edzővel lehet megalapozni. Ezzel új időszámítás kezdődhet idehaza.

Bár derekasan küzdött, a 19-szeres Grand Slam-bajnok Roger Federerrel már nem bírt Fucsovics Márton az Australian Open 4. fordulójában, 6:4, 7:6, 6:2-re kapott ki a svájci címvédőtől. Igaz, már ezzel is történelmi távlatokat nyitott a magyar játékos, hiszen a 2016-ban, 72 évesen elhunyt Baranyi Szabolcs rekordját állította be, aki 1973-ban volt nyolcaddöntős Melbourne-ben, de akkor még 64-es volt a főtábla. Fucsovics 240 ezer ausztrál dollárt, azaz 48,6 millió forintot keresett, miután legyőzte a moldovai Radu Albotot (6:2, 6:3, 4:6, 7:5), a 13. kiemelt amerikai Sam Querrey-t (6:4, 7:6, 4:6, 6:2), illetve az argentin Nicolas Kickert (6:3, 6:3, 6:2).

A magyar játékosnak már a világranglista 80. helye is az egyéni legjobbja volt, most viszont feljöhet a 62–63. pozícióba. Fucsovics Márton menetelése a magyar tenisz sikere is, ami hitet adhat a többi hazai játékosnak – hangsúlyozta a Világgazdaságnak Richter Attila, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) főtitkára. Mint mondta, korábban is megvolt a lehetősége Fucsovicsnak, mégis az hozta meg az áttörést, hogy hazatért, és egy magyar edző, Sávolt Attila készítette fel. Ez a példa üzenetértékű lehet azoknak a tehetséges gyerekeknek és szüleiknek is, akik eddig azt hitték, hogy a nemzetközi teniszkarriert csak egy más országban, külföldi trénerrel lehet megalapozni – tette hozzá.

Richter úgy látja, most már nem csak a sportág fanatikusai részéről óriási az érdeklődés Fucsovics Márton iránt, erre alapozva arra számít, hogy sokan lesznek kíváncsiak a február 3-tól 11-ig tartó budapesti ATP Challanger-tornára is, ahol a Melbourne-ben vitézkedő teniszező is ütőt ragad. Az MTSZ főtitkára, aki az Európai Tenisz Szövetség alelnöke is, arra számít, hogy Fucsovics szenzációs évkezdete a Davis-kupában is lendületet adhat a magyar válogatottnak, amely 21 év után jutott fel ismét a világcsoportba.

A Belgium elleni csapattalálkozót épp a budapesti torna előtti hétvégén, február 2–4-én rendezik Liege-ben. „Sokan leírták, mégis visszajött Marci. Az indiai Púnában is ment már két kört, Canberrában pedig döntőzött, majd az Australian Openen minden képzelet felülmúlt. Önbizalommal telve, kiváló mentális állapotban térhet haza, válogatott színekben is bármire képes lehet, bizakodók vagyunk” – bocsátotta előre Richter Attila.

Ne higgyük azt, hogy hirtelen tenisznagyhatalom lettünk, hiszen Babos Tímea sikerei után Fucsovics Márton útja is egyéni történet, ezek a sikerek azonban meghozhatják azt a népszerűséget, amely rendszerszinten is gyors fejlődést mozdíthat elő – mondta lapunknak Szabados Gábor sportközgazdász. Fucsovics eredményessége azért kuriózum, mert a magyarok rendszerint olyan sportágakban versenyképesek főként, amelyekben nem mozog sok pénz, mint például a kajak-kenu, a vívás vagy az öttusa, nem pedig a labdarúgás, a kosárlabda vagy a tenisz.

A szakember olvasatában Fu­csovics Mártonnak a melbourne-i szereplés sokat hoz a konyhára nemcsak szakmailag a ranglistapontok miatt, hanem gazdasági területen, a szponzorok szempontjából is. A legnagyobb nyertes azonban a magyar tenisz lehet, ha ennek hatására megerősödik az utánpótlás, ezáltal nagyobb merítése lehet a sportágnak. Fontos, hogy ezek a kiugró eredmények is megismételhetők legyenek, idővel pedig mások is felzárkózzanak Babos és Fucsovics szintjéhez. Szabados úgy látja, az ilyen élmények hatására szélesedhet a teniszre fókuszáló sportturisták rétege: a párizsi és a londoni Grand Slam-torna mellett népszerű úti cél lehet a környező országok bármely ATP- vagy WTA-versenye.