Keresik a bankok a gyakornokokat

Továbbra is nagy hangsúlyt helyeznek a hitelintézetek a gyakornokok és pályakezdők alkalmazására: a legnagyobb szereplőknél pillanatnyilag csaknem száz, kifejezetten e rétegnek szánt állásajánlat él, miközben több szolgáltató is rendszeresen indít gyakornoki programokat.

Majdnem száz gyakornoki, illetve kifejezetten pályakezdőknek szánt álláshelyet hirdetett honlapján tegnap a tíz legnagyobb magyarországi bank – láthatóan változatlanul nagyon élénk a kereslet a fiatal munkavállalók iránt. A pénzügyi szolgáltatók által közzétett adatok szerint a legtöbb gyakornoki álláshely – 25, illetve 22 pozíció – a Raiffeisen és a Budapest Banknál volt január elején. Mindez azt jelenti, hogy az összes, a nagyobb piaci szereplőknél meghirdetett pozíció nagyjából nyolcada pályakezdőkre vonatkozott.

A weben feltüntetett adatok azt mutatják, hogy a hitelintézetek igen változatos területekre keresnek kezdőket és gyakornokokat: lehet találni hirdetéseket értékesítési és termékfejlesztési területre éppúgy, mint informatikai vagy számviteli pozíciókra. Az élő hirdetések nagyjából kétharmada Budapestet jelöli meg a munkavégzés helyeként, és a vidéki pozíciókat is többnyire megyeszékhelyeken kínálják. A jelentkezőkkel kapcsolatos elvárások meglehetősen homogén képet mutatnak: a szakirányú érettségi vagy diploma mellett a legtöbb helyen kikerülhetetlen elvárás a használható idegennyelv-tudás, a felhasználói szintű informatikai ismeretek és persze a motiváltság, a rugalmasság is. A gyakornokok, pályakezdők alkalmazása persze nem meglepő: amellett, hogy a pénzügyi szolgáltatók szélesítik a saját utánpótlási lehetőségeiket, a tehetségesebb jelentkezőkből idővel a vállalathoz lojális – és még mindig fiatal – vezetőket nevelhetnek, miközben a jelentkezőket rövid idő alatt kipróbálhatják több területen is.

A nagybankok közül több rendszeresen indít gyakornoki programokat is. „A K&H Bank K&H KarrierStart programjának célja olyan tehetséges, dinamikus fiatalok felfedezése, akik jövőjüket, karrierjüket a K&H-nál képzelik el” – áll a hitelintézet honlapján közzétett tájékoztatóban. A banknál a pályázási lehetőség februárban kezdődik, majd a kiválasztási folyamatban sikeresen szereplő jelentkezők szeptemberi indulással vehetnek részt a programban. Ennek 9-12 hónapja során rotációs rendszerben ismerkednek meg a K&H csoport különböző területeivel, és az adott szakterület tevékenységével kapcsolatos tréningekkel bővítik tudásukat. A K&H KarrierStart programban részt vevő kollégák 2-5 éven belül akár vezetői pozíciót is betölthetnek.

Az Erste Bank – áll a szolgáltató honlapján – évente több mint száz gyakornoki pozíciót hirdet meg Budapesten és vidéken, felsőfokú nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára. Az Erste Expedíció névre keresztelt program orientációs tréninget, karrier-tanácsadást éppúgy tartalmaz, mint különböző közösségi rendezvényeken és szakmai fórumokon való részvételt. A Raiffeisen Bank évente kétszer indítja el pályakezdőknek szóló, szakmai utánpótlást segítő programját, tavaszi és őszi toborzással, a jelentkezők három területre – lakossági, illetve vállalati ügyfélkapcsolat, lakossági és kkv-kockázatkezelés, nagyvállalati kintlévőség-kezelés – nyújthatják be pályázatukat.