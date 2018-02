A kereskedelmi hitelbiztosítások éve lesz 2018

Az áttörés éve lehet 2018, amikor a világkereskedelmi folyamatok átalakulásának következtében a hitelbiztosítások is egyre keresettebbé, ismertebbé válnak. Különösen a globalizáció és a digitalizáció, valamint az ügyfelek igényeinek megváltozása járulhat hozzá a hitelbiztosítási iparág évtizedek óta nem tapasztalt, gyors ütemű átalakulásához. Mindez egyszerre jelenthet kihívást és lehetőséget is számunkra. Nemcsak a világkereskedelem további fellendülésére számíthatunk 2018-ban, de kalkulálnunk kell a kereskedelmi szektor új irányokba történő, intenzív fejlődésével is. Becsléseink szerint a világkereskedelem a 2017-es 7,5 százalékos növekedése után, 2018-ban további 6,5 százalékkal gyarapodhat, elsősorban Kína, az Egyesült Államok és az euróövezet országai miatt.

Miközben a kereskedelmi kilátások igen pozitívak, a bennük rejlő kockázatok továbbra is fennállnak.

A protekcionista intézkedések száma folyamatosan növekszik, 2017-ben több mint 400 ilyen jellegű szabályozás született a világban. Minden egyes alkalommal, amikor egy új jogszabály törvénybe lép, ez hatással van a kereskedelemre, és könnyen zavart okozhat az ellátási láncban. A szabályozás szigorítása mellett két dolgot emelnék még ki: a globális, határokon átnyúló banki tevékenységek miatti kockázatok, illetve a kereskedelem finanszírozási költségeinek – a várható kamatemelések miatti – emelkedése okozhat gondot a rendszerben. Mindemellett, a geopolitikai feszültségek esetleges fokozódására – az Öböl menti régióban, a Koreai-félszigeten vagy Oroszországgal kapcsolatban – is figyelnünk kell. Habár az Egyesült Királyság Európai Unióból való kiválásának legfontosabb alapelveiről megállapodtak, a Brexit változatlanul jelentős bizonytalanságokat okoz az unió és Nagy-Britannia közötti kereskedelemben. Az említett kockázatok kezelése kulcsfontosságú lesz a vállalkozások és természetesen a hitelbiztosítók számára is.

Ami talán a fentiekben kifejtett szempontoknál is fontosabb, hogy a kereskedelem alapvetően és gyorsan változik a szemünk láttára.

A digitális folyamatok, ha nem megfelelően vezetjük be őket, kezdetben zavart okozhatnak, másrészről viszont képesek lehetnek új korszakot is nyitni a kereskedelem számára. Az online piacterek, a gyorsan felbukkanó digitális startupok, illetve a biztonságosabb és erőteljesebb B2B kereskedelemre irányuló innovatív megoldások egyre nagyobb számban nyújtanak valódi lehetőségeket a hitelbiztosítási ipar számára is. A nagy kérdés pedig, ami talán mindenkiben felmerül: hogyan reagál mindezen változásokra a biztosítási iparág?

Meglátásom szerint egyfelől nem változik semmi: a vállalatok tisztában vannak a kereskedés kockázataival, továbbra is lényegében hiteleket nyújtanak, amikor a termékeiket „odaadják” egy másik cégnek, amely csak később fizet nekik, ezért változatlanul élnek a kereskedelmi hitelbiztosítás eddigi lehetőségével. A szolgáltatás és a rendelkezésre álló termékek kínálata azonban gyorsan változik. Az új biztosítási termékek piaca, különösen a fejlett pénzügyi kultúrával rendelkező országokban, rendkívül gyorsan fejlődik, az ügyfelek és a biztosítási brókerek egyaránt nagyobb érdeklődést mutatnak a nem hagyományos kereskedelmi hitelbiztosítások iránt.

Ennek része, hogy a nagyobb vállalatok igényeire szabott, egyedi megoldások iránti érdeklődés is folyamatosan növekszik. A kis- és középvállalatoktól egészen a multinacionális nagyvállalatokig megegyeznek az igények a gyorsabb reakcióidőre és nagyobb integrációra vonatkozóan. Fontos megemlíteni a B2B kereskedelem szegmensét, amely szintén dinamikusan fejlődik. A B2B online világkereskedelem hatalmas kihasználatlan potenciállal rendelkezik. Annak ellenére, hogy 2017-ben világszerte négytrillió dollárra becsülték az online tranzakciók értékét, amely évente hozzávetőleg 10 százalékkal nő, nincs egyértelműen hatékony megoldás az online B2B kereskedelmi tranzakciók kezelésére. Az egyre több adaton alapuló, erőteljesebb technológia lehetőséget teremt a kereskedelmi hitelbiztosítók számára olyan termékek és szolgáltatások kifejlesztésére, amelyek még gyorsabb és egyedibb védelmet nyújtanak a hitelkockázatok ellen. Személy szerint úgy gondolom, mindenképp érdemes több figyelmet fordítani a B2B e-kereskedelmi felhasználók növekvő igényeire. A kereskedelmi hitelbiztosítók számára ezt a kihívást a digitális megoldások elterjesztése oldhatja meg, amelynek köszönhetően szolgáltatásunkkal nagyobb mértékben tudunk integrálódni az ügyfeleinkhez, és még több kereskedelmi hitelbiztosítást nyújthatunk a növekvő digitális kereskedelmi platformok számára.

Összességében elmondható, hogy a kereskedelmi szektorban a hitelbiztosítási ágazat 2018-as kilátásai igazán pozitívak.

Úgy vélem, a hitelbiztosítóknak – a jelenlegi gazdasági ciklusban rejlő kockázatok kezelése mellett – továbbra is az ajánlatok és termékek fejlesztésére és diverzifikálására kell összpontosítaniuk, és alkalmazkodniuk kell a kereskedelem digitális kihívásaihoz és tendenciáihoz. Meggyőződésem, hogy a hitelbiztosítási szektor számára 2018 az innovációról fog szólni, így az idei év biztosan számos újdonságot tartogat még számunkra.