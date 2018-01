Még mindig kevesebbet keresnek a nők

Bár nem magyar sajátosság, hogy számos ágazatban és munkakörben a nők fizetése elmarad a férfiakétól, a szaktárca konzultációt kezdeményez ez ügyben.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a közeljövőben összehívja a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát – értesült a Világgazdaság. A februárra tervezett ülésen valószínűleg szóba kerül a nemek közötti bérkülönbség, ami az egész Európai Uniót érintő probléma, a tagországoknak ezért bérmonitoring-rendszert is kell működtetniük.

Magyarország sem tudta kivonni magát az elmúlt évtizedekben abból a nemzetközi trendből, hogy a nők nemritkán mintegy 15-20 százalékkal kevesebb bérért dolgoznak, mint a férfiak – mondta a Világgazdaságnak Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Emlékeztetett, hogy az Európai Szociális Karta tiltja a nemek közti hátrányos megkülönböztetést, ahogyan az esélyegyenlőségi törvény is. Ha ilyen jellegű diszkriminációt jelez a munkavállaló, akkor az Egyenlő Bánásmód Hatóság kivizsgálja az ügyet, és bizonyítottság esetén szankciókat alkalmaz. Izlandon, mint mondta, most januártól külön törvény rögzíti, hogy a hasonló munkakörben, pozícióban dolgozó nők és férfiak keresete között nem lehet különbség.

Vannak esetek az üzleti szférában, amikor tetten érhető a nők és a férfiak közötti bérkülönbség, holott törvénysértésnek minősül a diszkrimináció – ismerte el lapunknak Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Európa-szerte érzékelhető ez, ami bizonyos társadalmi-kulturális elvárásokhoz, hagyományokhoz is kötődik. Szerinte is változtatni kell ezen a szemléleten, minél több női közép- és felső vezetőre van szükség, ami a bérszínvonalat is emeli.

Az NGM égisze alatt működő Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 2016-os adatai szerint a versenyszférában a vezetőket tekintve a nők átlagos alapbére 502 ezer, a férfiaké 545 ezer, a nők keresete 578, a férfiaké 657 ezer forint. A női ügyviteli alkalmazottak havi keresete 224, az ugyanolyan munkakörben dolgozó férfiaké 286 ezer forint.

Az ágazatokat tekintve a pénzügyi-biztosítási területen a nők 417, a férfiak 673 ezer forintos fizetést kapnak. A jogi, üzletviteli, építészmérnöki tevékenységkörben 324 ezer a nők, 441 ezer a férfiak átlagkeresete. A feldolgozóiparban a nők átlagkeresete 231 ezer, a férfiaké 303 ezer forint, a fizikai és a szellemi munkát végzőket is figyelembe véve. A villamosenergia-iparban a nők 382, a férfiak 473 ezer forintot kaptak 2016-ban. Ugyanakkor az NFSZ adatai szerint a szállítás, raktározás ágazatban a nők keresnek többet, 286 ezret, míg a férfiak 267 ezret. Ugyanez a helyzet a szociális ágazatban, a nők bére 142 ezer, a férfiaké 15 ezer forinttal kevesebb, ami az eltérő jellegű munkakörökből fakadhat.

Az államigazgatásban a vezetői posztot betöltő férfi köztisztviselők havi átlagkeresete 633 ezer forint, míg a vezető nőké 576 ezer forint volt. A vezető főtanácsosok esetében a nők fizetése 346, a férfiaké 363 ezer forint. A gyakornokoknál a nők keresete 194, a férfiaké 201 ezer forint.

A Man at Work munkaerő-közvetítő cég toborzóvezetője, Farkas Edit a Világgazdaságnak azt mondta: az álláshirdetések esetében nincs bérkülönbség nők és férfiak között ugyanazon munkakör esetében. Az úgynevezett üvegplafon-effektus azonban érzékelhető, például egyes mérnöki, kutatás-fejlesztési területeken nincsenek nők vezetői posztokon.