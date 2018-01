Még nincs új tulajdonosa a Tungsram strandnak

A GE-fényforrásüzletág tulajdonában lévő ingatlan hasznosításáról hosszú évek óta nem született döntés.

Továbbra is kérdéses az újpesti Tungsram sporttelep és strand területének jövője. A GE-fényforrásüzletág tulajdonában lévő ingatlan hasznosításáról hosszú évek óta nem született döntés, noha azt az újpesti önkormányzat is többször próbálta megszerezni, de a területről rendre annyi derült ki, hogy nem eladó. Eladó viszont az ingatlant birtokló cég, és vele együtt az ingatlan is.

A GE – korábbi bejelentésének megfelelően – a globális fényforrásüzletág értékesítését tervezi, ami érinti a magyarországi tevékenységet és a hazai eszközparkot is. A tervezett értékesítési folyamat korai szakaszában vagyunk, így nem tudunk tájékoztatást adni a tervezett tranzakció további részleteiről

– válaszolt a társaság a Világgazdaság kérdésére. Sokan (közelgő) tulajdonosváltás jeleit látták abban, hogy a területre új kerítést építettek, és kivágták a korhadt fákat, ám a társaság közlése szerint a GE-fényforrásüzletág a tulajdonában lévő egykori Tungsram strand területén közbiztonsági és állagmegóvási okokból újította fel a kerítéseket. Egyidejűleg területrendezést is folytatott.

A Tungsram strand sorsa az újpestiek szívügye, az önkormányzat a létesítményt és tágabb környezetét élettel és funkcióval szeretné megtölteni. Rekreációs lehetőségek kialakítása és a vízi sport újjáélesztése is szerepel a fejlesztési tervekben

– válaszolta Rádi Attila újpesti alpolgármester a strand megmentéséért küzdő civil egyesületnek. Közmeghallgatásra beküldött írásbeli kérdéseikre az alpolgármester arról tájékoztatta őket, hogy az önkormányzat a korábbi sikertelen kísérletek ellenére fenntartja igényét a területre, és tovább fog tárgyalni a megszerzéséről.

A Tungsram strand területe, tágabban az újpesti Duna-part megközelítésének javítása és hasznosítása a környező ingatlanokkal összehangoltan lenne célravezető. A Római-parttal szemközti vízparti területek Újpesten – amelyek egy része természetvédelmi terület – vegyes tulajdonban vannak:

egy részüket magántulajdonosok, más részüket a Fővárosi Önkormányzat és közműcégek birtokolják.

A reménytelenül elhagyatott, mégis egyre értékesebb és jelentős fejlesztési lehetőséget rejtő terület jövőjét a készülő fővárosi településszerkezeti terv Duna-parti építési szabályzatának keretében kell majd sínre tenni. Ez az ottani ingatlanok értékét is alapvetően befolyásolhatja majd. A Palotai-öböl és környezete például a Népszigettel közös akcióterületként szerepel a fejlesztési tervekben.