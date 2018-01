Megbénították Észak-Amerikát a napok óta tomboló hóviharok

Rekordot döntött a gázár az Egyesült Államok északkeleti partvidékén az ítéletidő miatt. A havazás és a viharos szél zavarokat okozott az olajfinomítókban, és súlyos áramkimaradásokhoz vezetett.

Egyetlen nap alatt New Yorkban 173, Bostonban 128 százalékkal emelkedett a földgáz ára az amerikai energetikai hivatal jelentése szerint. Az Egyesült Államok északkeleti részén mintegy százmillió ember életét keseríti meg a csütörtöktől tomboló ítéletidő, a hóviharoknak és a sarkvidéki hidegnek az országban tizenkilenc, Kanadában két halálos áldozata van. A hőmérő higanyszála egyes területeken mínusz 29 Celsius-fok alá süllyedt, de a szél miatt ez mínusz 67 foknak érződött. New Hampshire havas hegycsúcsain a sajtójelentések szerint a hideg a mínusz 40 Celsius-fokot is elérte, péntek éjszaka pedig a hidegérzet mínusz 70 fokos volt.

Az időjárás miatt akadozik a légi közlekedés, csak korlátozott számú gépet indítanak vagy fogadnak. A New York-i JFK nemzetközi repülőtéren összeütközött két utasszállító szombaton; mindkettőben károk keletkeztek, de senki nem sérült meg. Hasonló baleset történt péntek éjszaka Torontóban is. Bostonban 30 centi hó esett, a hurrikánerejű szél rekordnagyságú, 4,5 méteres hullámokat korbácsolt – erre 1921 óta nem volt példa. A víz elárasztotta a nemrégiben felújított kikötői negyedet és egy belvárosi metróállomást, aztán jéggé fagyott az utcákon. Marty Walsh polgármester a klímaváltozást okolja a történtek miatt. „Ha valaki meg akarja kérdőjelezni a globális felmelegedést, csak nézze meg, milyen területeket árasztott el a víz” – idézte szavait a BBC.

Az időjárás miatt iskolákat és üzleteket zártak be New Yorkban, Philadelphiában, Bostonban, Észak- és Dél-Karolinában, Marylandben és Virginiában. New Yorkban a pánikba esett vásárlók kiürítették a szupermarketek polcait. Az időjárás az ország déli részét sem kíméli, még Floridában is havazott.

Akadozik az áramellátás is, az Egyesült Államokban 65 ezer otthon és üzlet, Kanadában 123–235 ezer ember maradt villany nélkül. A Philadelphia környéki olajfinomítók kénytelenek voltak jelentősen visszafogni a termelést, mert lelassult az alapanyag-ellátás. Félő, hogy nem lesz elég fűtőolaj, a Reuters szerint ugyanis New Englandben és a közép-atlanti régióban 2015 óta nem volt ilyen kevés a tartalék az évnek ebben a szakában, mint most. Ezért a megszokottól eltérően Európából indultak az Egyesült Államokba dízellel és fűtőolajjal teli tankerek. A hajózási útvonalakat Boston, New York és Philadelphia kikötőiben jégtörők biztosítják. Az ország északkeleti része függ leginkább a fűtőolajtól, a háztartások mintegy 21 százalékában ez biztosítja a meleget.

Le kellett állítani Massachusetts egyetlen atomerőművét, mert megszűnt az áramellátása, s egy időre csökkenteni kellett az ország legrégebbi, Philadelphiától 96 kilométerre keletre található nukleáris erőművének termelését is a szokatlanul gyenge árapály és az erős szél miatt. Ez a 4., legalacsonyabb veszélyfokozatot jelenti, és bár a vízszint később normálisra emelkedett, a vészjelzést egyelőre nem vonták vissza. Az erőmű szóvivője azt mondta az AP-nek, hogy gondoskodtak a minimálisan szükséges hűtővízmennyiségről arra az esetre, ha a termelést teljesen le kellene állítani.

A meteorológiai előrejelzések szerint további sűrű havazás jön, hétfőre virradóra viharos szelekre lehet számítani, elsősorban Chicagóban, Clevelandben, New Yorkban és Atlantában. Viszonylagos javulás csupán a hét közepe felé várható.