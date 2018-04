Megduplázta a nyereségét az MKB

Kiemelkedő, 20,7 milliárd forintos adózás előtti eredménnyel zárta az évet az MKB Bank, ez több mint a háromszorosa a tavalyinak.

Közel két és fél év alatt megkereste a bank a tulajdonosok által kifizetett vételárat – mondta Balog Ádám vezérigazgató. A vezérigazgató kiemelte: a nyereség nem a korábbi céltartalékok feloldásából származik.

Az adózás utáni eredmény is a duplája lett a tavalyinak: 19,2 milliárd forint a 2016-os 9,5 milliárd után.

A vállalati portfólió 20 százalékkal nőtt, ez szinte kizárólag a kkv-szektornak volt köszönhető. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Hitelprogramjában (NHP) közel 9 százalékot értek el, a Piaci Hitelprogramban túlteljesítették a vállalásukat, és Széchenyi Kártya programban is az MKB helyezte ki a hitelek több mint 20 százalékát.

A lakossági piacon is jól ment a banknak – mondta Balog.

A lakáscélú hitelfolyósítások volumene 140 százalékkal nőtt meg, az új személyihitel-folyósítások mennyisége megduplázódott, emellett az ügyfélszerzésben is sikeres volt a bank.

A viszonylag kis méretű fiókhálózat dacára 40 százalékkal nőtt az új lakossági ügyfelek száma. A privátbank is erős, kétezer ügyfelük van, ők 420 milliárd forintot tartanak a hitelintézetnél.

A jövő számos kihívást jelent az MKB számára is – mondta Balog. Az egyik legfontosabb ezek közül a kamatkörnyezet, de a fintech területen is számos fejlesztésre van szükség. Több mint száz innovatív vállalkozással vették fel a kapcsolatot, közülük hárommal szerződést kötöttek.

A stratégia egyik kulcseleme az együttműködés. Ennek egyik pillére a leányvállalatokkal történő együttműködés, a lízingcéggel, a tanácsadócéggel és különféle fintech cégekkel. Balog külön megemlítette az MKB-Pannónia Alapkezelőt, amelyet a CIG Pannónia Biztosítóval közösen hoztak létre. Szoros partneri együttműködést kötöttek a CIG Pannóniával és a pénztárakkal is.

A harmadik pillérként a munkavállalókat említette a vezérigazgató, az alkalmazottak egy része ma már visszafoglalkoztatott nyugdíjas vagy kismama. A munkavállalókért az MKB-nak is egyre jobban meg kell küzdenie a feszített munkaerőpiacon. Emellett a szabályozó hatóságokkal is együtt kell működnie a banknak, köztük az MNB-vel és az Európai Központi Bankkal is.

Régóta ismert, hogy a hitelintézetet a tőzsdére kívánják vinni. A tőzsdei előkészületek már zajlanak. Sok jelentési és szabályozási kötelezettségnek kell megfelelni. „Időben megtesszük a szükséges bejelentéseket” – mondta Balog, de pontosabb részleteket nem árult el.