Megkedvelte a lakosság a részvényalapokat

A régiós, a hazai és a feltörekvő piaci részvényalapok hozama volt a legmagasabb az idén, és ezekbe áramlott a legtöbb friss megtakarítás is. A háztartások sokáig kerülték a kockázatos befektetéseket, 2017-ben azonban ők is kedvet kaptak a részvényalapokhoz.

Emberemlékezet óta nem áramlott annyi friss pénz a részvényalapokba, mint az idén. A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) adatai szerint november végéig az új befektetésekkel 52,7 milliárd forinttal gyarapodtak, november végén már csaknem 377 milliárd forintot kezeltek. A legtöbb friss pénz a régiós és a hazai részvényalapokba került, előbbiek bő 21 milliárd, utóbbiak csaknem 10 milliárd forintnyi megtakarítással gazdagodtak, de az egyéb feltörekvő piaci, a globális és a fejlett piaci részvényalapok is szereztek új híveket.

Ez nem meglepő, hiszen az alapok az idén nagyon szépen teljesítettek. A 130 részvényalap-sorozat között, amelyeket a BAMOSZ nyilvántart, alig akad, amelyiknek a hozama az év eleje óta negatív. Ezek jellemzően az orosz részvénypiacon vagy pedig a feltörekvő piacokon fektettek be. Az orosz tőzsdeindexek az idén estek, a Micex és az RTS is mínuszban áll. A tőzsdék többsége viszont emelkedett, és ez a részvényalapok döntő részére is igaz.

A kelet-közép-európai részvénypiac kiemelkedően ment, ez meglátszik a régiós részvényalapok teljesítményén is, ezeknél a konstrukcióknál nem ritka a 20 százalék fölötti hozam. A forintban jegyzett alapok közül az Aegon lengyel részvényalapja viszi a prímet, az árfolyama több mint 28 százalékot emelkedett az év eleje óta. A varsói tőzsde a régió egyik legjobban menő piaca volt 2017-ben, karácsonyig több mint 25 százalékot emelkedett. A többi kelet-közép-európai tőzsdére sem lehet panasz. A bécsi tőzsde például 31 százalékos pluszban van, a budapesti BUX pedig több mint 21 százalékot emelkedett. A közép-európai részvényalapok közül az idén az Equiloré áll az élen: több mint 27,5 százalékot nőtt az árfolyama. A valamivel szélesebb földrajzi spektrumon befektető, feltörekvő piaci részvényalapok között is vannak olyanok, amelyek 20 százalék fölötti hozamot értek el. Az OTP Planéta forintban jegyzett sorozata például majdnem 24 százalékot emelkedett. A hazai részvényalapok általában a BUX indexet követik, ezeknek az árfolyama 15–20,5 százalékos pluszban van. A legjobban az Erste indexkövető alapja teljesített, a hozama 20 százalék fölött van, de az Allianzé is több mint 19 százalékot emelkedett január óta. A fejlett piaci és nemzetközi részvényalapok vegyesebben teljesítettek, ám azok is kivétel nélkül nagyobb hozamot értek el, mint a kockázatmentes befektetések. A K&H Amerika befektetői jártak a legjobban, a forintos sorozat több mint 13 százalékot hozott az idén, a legalacsonyabb hozamot ebben a kategóriában az MKB észak-amerikai részvényalapja érte el, 2,59 százalékosat.

A látványos eredmények az intézményi befektetők után a kisbefektetők érdeklődését is felkeltették a részvényalapok iránt. A befektetési jegyek döntő része még most is a biztosítóknál és a nyugdíjpénztáraknál van, emellett az egyéb pénzügyi közvetítőknél is van egy nagyobb pakk a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A háztartásoknál is volt már október végén 67,7 milliárd forintnyi részvényalap, ez 65 százalékkal több annál, mint amennyit 2016 végén tartottak az értékpapírszámláikon.