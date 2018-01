Megosztja a közvéleményt a betlehemi Banksy-szálloda

Egymillió dollárt hozott a karitatív szervezeteknek, amikor Banksy társaival összefestette a Palesztinát elválasztó falat. Tavaly szállodát nyitott a fal mellett, amelyet elözönlöttek a turisták.

Felpörgette a turizmust, mégis megosztja a helyieket a Banksy-hotel és ami a környékén zajlik. A brit utcaművész tavaly nyitotta meg Betlehemben a The Walled Off Hotelt, amelyről csak ennyit mondott: ez lesz a világ legrosszabb kilátású szállodája. A hotel ablakai ugyanis az Izraelt a palesztin területektől elválasztó, nyolc méter magas falra néznek, amely persze tele van többé-kevésbé neves street artosok alkotásaival. A rossz, ám kétségtelenül különleges kilátást imádják a vendégek, tavaly karácsonykor is telt házzal üzemelt a létesítmény. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy az ENSZ turisztikai világszervezete, az UNWTO szerint 2017-ben Palesztinában nőtt a legnagyobb mértékben a turizmus, 57,8 százalékkal több külföldi látogatott el oda, mint 2016-ban – írja az Egyesült Arab Emírségekben kiadott The National.

Banksy egy évtizeddel ezelőtt már járt Betlehemben, 2007 karácsonyán 14 külföldi és egy maroknyi palesztin utcaművésszel, köztük volt például Suleiman Mansour, Ron English és Blu, és telefestették graffitikkel a falat. A megmozdulás nagy nemzetközi figyelmet keltett, és a hatására több mint egymillió dollár folyt be a palesztin segélyszervezetekhez. Palesztinában emiatt Banksy nemzeti hősnek számít – mondta a The Nationalnek Manuel Hassassian, Palesztina angliai nagykövete. A művészt nagyra értékelik Betlehemben és az egész országban, a palesztinok igazságosnak és nagylelkűnek tartják, olyannak, aki a szabadságukért küzd.

Hiába hívják fel azonban az izraeli elnyomásra a világ figyelmét, és hoznak pénzt a street artosok, nem mindenki örül maradéktalanul az ottlétüknek. Az egyik kifogás az, hogy a turisták sokak szerint nem azért látogatnak oda, mert együttéreznek az elnyomottakkal, hanem pusztán Banksy-rajongók, és csak a graffitik érdeklik őket – írja az Al Jazeera.

Megnézik a falfestményeket, a leghíresebbekkel, főleg Banksy alkotásaival lefotózzák magukat. Az egyik legfrissebb Banksynek tulajdonított képen két angyal látható, az egyik a kezében egy feszítővasat tart, amivel ki akarja szélesíteni a falon lévő rést – írja a QC Online. A látogatók közül sokan emellett ellátogatnak a szálloda mellett lévő festékboltba is, amelyet viccesen Wall Martnak neveztek el, és potom pénzért árulja a festékszóró flakonokat. Az éjszaka leple alatt gyakran a turisták is kimennek a falhoz, hogy ők is elhelyezzenek rajta néhány feliratot vagy rajzot.

A másik kifogás, hogy a falra kerülő rajzok egyre gyakrabban tartalmaznak jobboldali propagandát. Különösen Lushsux művei borzolták fel a kedélyeket – mondta Soud Hefawi palesztin aktivista az Al Jazeerának nyilatkozva. Az ausztrál utcaművész előszeretettel nyúl politikai témákhoz, a képek azonban Hefawi szerint gyakran túl messzire mennek, rasszisták és antiszemiták, ilyen üzenetekre viszont nincs szükségük a palesztinoknak, hiszen ezekkel csak maguk ellen fordítják a nemzetközi közvéleményt. Sokak szerint Lushsux csak profitálni akar a palesztin helyzetből, nem segít az elnyomottakon.

Az ausztrál művész azt is tervezte, hogy összerak egy, a falra emlékeztető ugrálóvárat gyerekeknek, és azt körbeviszi először különféle menekülttáborokban, majd a brit zenei fesztiválokon, hogy felhívja a figyelmet a palesztin állapotokra. Ezt az ötletét sem díjazták a helyiek. „Ez nekünk az életünk, nem egy egzotikus játék” – mondta az Al Jazeerának Amany Khalifa, egy helyi aktivista, aki szerint az ilyen akciók rosszul sülhetnek el, dehumanizálhatják a palesztinokat.