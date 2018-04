Szeretjük a bankkártyás befizetést

Egy év alatt több mint egymillióval, 2,33 millióra nőtt a pénzponti (ATM-es) készpénbefizetések száma, a számlákra ilyen módon a tavalyi utolsó negyedévben befizetett 153,4 millió forint 11 százalékkal nagyobb összeg volt, mint amennyit a régi, borítékos rendszerben 2014 egészében befizettek a kártyatulajdonosok. A pénzpontok által kiadott bankjegyek 7,8 százalékát ma már a korábban befizetők pénzei teszik ki.

Hihetetlenül rákaptak a magyarok az ATM-es készpénzbefizetésre: csak az elmúlt év utolsó három hónapjában több mint 807 ezer esetben fizettek be honfitársaink készpénzt az erre alkalmas pénzpontokon keresztül. A negyedéves adat kevesebb mint 15 százalékkal múlja alul azt a tranzakciószámot, amelyet 2014-ben, még a régi típusú készülékeken keresztüli befizetésekkor egész év alatt jegyeztek fel (2011-ben éves szinten is alulmúlta az ATM-es pénzbefizetések darabszáma a tavalyi utolsó negyedév adatát). Tavaly összesen 2,33 millió készpénzes befizetés történt, ez több mint 1 millióval magasabb szám, mint 2016-ban, amikor a pénzpontos készpénzbefizetéseknél megtörtént az áttörés.

Abban a tekintetben is új csúcsot hozott az elmúlt év utolsó három hónapja, hogy az egy készpénz­befizetési tranzakcióra jutó összeg értéke is rekordmagasságot ért el. Egy-egy készpénzbefizetésnél átlagosan 190 ezer forintot tettünk be a pénzpontba 2017 végén, ami 3500 forintos növekedés egy év alatt. (Az átlagos pénzbefizetések összege 2014 második negyedévének végén haladta meg először a 100 ezer forintot.) A befizetések összege több mint két és félszerese az átlagos készpénzfelvételi tranzakcióknak; előbbi értéke szintén történelmi csúcsra, 70 247 forintra nőtt tavaly év végén.

