Nehéz év lesz 2018 az olajpiacon

Az OPEC optimista, az IEA pesszi­mista a ki­ter­me­lés­kor­lá­to­zás 2018-as hatásaival kapcsolatban. A visszafogást várhatóan fokozatosan csökkentik majd az együttműködő országok.

Közvetlenül karácsony után a líbiai kőolajvezeték-robbantás miatt 67,1, illetve 60,01 dolláros hordónkénti áron két és fél éves csúcsra ért az északi-tengeri Brent és az amerikai könnyűolaj, a WTI jegyzése is. Mindkét kőolajfajta ára az esztendő utolsó három hónapjában talált magára. A Brent az év első kilenc hónapjában nagyrészt a 48–57, a WTI a 45–54 dolláros sávban mozgott. Ennél alacsonyabbra csak június második felében nézett be a kurzus, a Brent 44,82, a WTI pedig 42,53 dollárig süllyedt.

A jövő évi kilátásokat illetően a globális kőolajpiac két legfontosabb előrejelzése ellentétes trendeket rajzol fel. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) szerint a kitermeléskorlátozás meghozza a várt sikert, és a készletcsökkentések révén több mint három évre kikerült az olajár a nyomás alól. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) viszont úgy látja, hogy a kínálat növekedése meghaladja majd a keresletet. A fő eltérés az amerikai palaolaj-termelés kilátásaival kapcsolatos. Az OPEC szerint jövőre 720 ezer hordós lehet az átlagos napi olajkitermelés-növekedés az Egyesült Államokban, az IEA ennél 20 százalékkal magasabb plusszal számol – írta a Bloomberg.

„A palaolajjal kapcsolatos bizonytalanságok miatt nagyon eltérők a fundamentális kilátások” – hívta fel a figyelmet a Bloombergnek nyilatkozva Varga Tamás, a londoni PVM Oil Associates elemzője. Szaúd-Arábia energetikai és ipari minisztere, Khalid al-Falih az OPEC legutóbbi, bécsi ülésén túlzónak nevezte az IEA prognózisát. Iparági szakértők szerint vannak arra utaló jelek, hogy lassul az amerikai palaolajboom. A kitermelési költségek drágulása miatt egyre kevesebb kutat éri meg újra megnyitni. Közben a Citigroup, a Goldman Sach és a Commerzbank is úgy véli, hogy az OPEC alábecsüli a palaolajban rejlő lehetőségeket.

„Nehéz lesz 2018 az olajpiacon. Az első fél év várhatóan unalmas kereskedést hozhat, de a WTI és a Brent is tovább erősödhet a jelenlegi szintekről. A kereskedés viszonylag szűk sávban zajlik majd, a WTI-nél 50, a Brentnél 55 dollár körül lehet a sáv alja. A második fél év ezzel ellentétben valódi izgalmakat hozhat. A kockázatok egyértelműen lefelé mutatnak” – hangsúlyozta Hosszú Ferenc. Az OTP Alapkezelő portfóliómenedzsere szerint az OPEC kitermeléskorlátozási intézkedéseihez kapcsolódó kockázatok befolyásolhatják a piacot. „A csökkenő túlkínálat hatására a mérséklődő készletek mennyisége elérheti a megcélzott szintet, ez az ötéves átlag. Ezen a ponton megkezdődhet a kínálat növekedése, hiszen a kitermelő országok profitot akarnak elérni a magasabb árból. Ez a helyzet nagyjából 2018 első fél évének végére alakulhat ki, de az OPEC vélhetően próbálja majd menedzselni a piacot” – tette hozzá Hosszú Ferenc.

A most érvényben lévő, napi 1,8 millió hordós termeléscsökkentést várhatóan fokozatosan mérséklik majd az együttműködő országok. Segíti a folyamatot, hogy a kereslet is folyamatosan nő, nagyjából napi 1,5 millió hordós ütemben, de ezt a kitermeléskorlátozáson kívüli országok kínálata nagyrészt ki is elégíti. Brazíliában például folyamatosan nő a termelés. Szaúd-Arábiának az Aramco elsődleges részvényeinek kibocsátása miatt és a költségvetés bevételeinek növelése érdekében van szüksége a magasabb olajárra.

„Az 1,8 millió hordós napi korlátozás várhatóan viszonylag gyorsan, egy-két év alatt leépülhet, ha az érintettek elérik a kívánt célt. A kőolaj piacán most backwardation helyzet van, azaz most drágább az olaj, mint a távolabbi határidőkre. A korábban két-három évig tartó contango piac, azaz, amikor a határidős ár magasabb, 2017-ben fordult át. A WTI-nél a hosszabb távú határidős ár nagyjából 50 dollár körül volt hordónként, a piac a közeli árak emelkedése miatt fordult át contangóból backwardationba. Ez az 50 dollár körüli szint a palaolaj-kitermelésnél az az ár, ahonnan már megéri újabb kutakat nyitni” – tette hozzá Hosszú Ferenc.