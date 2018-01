Patinás amerikai márka tör be a piacra

Az Indian iránt érdeklődők nemsokára testközelből is megismerkedhetnek a motorkerékpárokkal, az Ivanics csoport székesfehérvári és budapesti szalonjában az év során folyamatosan jelennek majd meg a modellek.

Hamarosan egy évszázados múlttal rendelkező amerikai motorkerékpár debütál Magyarországon. Az Indian iránt érdeklődők nemsokára testközelből is megismerkedhetnek a motorkerékpárokkal, az Ivanics csoport székesfehérvári és budapesti szalonjában az év során folyamatosan jelennek majd meg a modellek – mondta a Világgazdaságnak Falkai Szilárd, az Ivanics Motor Kft. operatív igazgatója. A társaság szerződést kötött az Indian márka kelet-közép-európai disztribúciós központjával mind a 14 modell forgalmazására. Az árlista már készülőben van, de mint minden jármű esetében, így az Indian motorkerékpár ára is nagyban változhat a felszereltségtől függően – emelte ki az igazgató.

Az alapmodell 4,5 millió forinttól indul, de az ár elérheti a 13 milliót is, akár egy másik motorkerékpár árát is rá lehet költeni, ha a vásárló különböző extra felszereléseket is szeretne a motorhoz.

Az Indian története a 20. század elejére nyúlik vissza, közben a gyártó, illetve a márka pénzügyi nehézségeken és több tulajdonoson is átesett, három-négy éve vette meg az amerikai Polaris csoport. „Ezután ismét méltó fényében tért vissza a piacra a brand, amelynek a Harley-Davidsonhoz hasonlóan stabil közönsége van: a rajongók túrákat, találkozókat szerveznek” – tette hozzá Falkai.

Az Indianhoz kapcsolódó ilyenfajta kultusz Magyarországon is formálódik. Bár egy kétségtelenül hiánypótló márkáról van szó, a szegmens elég kicsi, csak fokozatosan épülhet ki a piaca, vagyis éves szinten nem számítanak több száz Indian motorkerékpár értékesítésével. Az Ivanics Motor a 2017-es évben összesen több mint 400 darab új és használt motort értékesített.