A pénzügyi befektetők 2018-as kívánságlistája

Ha a pénzügyi befektetők levelet írhatnának a Jézuskának, akkor feltehetően azt kérnék, hogy továbbra is folytatódjon a különböző tényezők szokatlan kombinációja, ami jellemezte az elmúlt évet. Ezen tényezők közé az ultraalacsony piaci volatilitás, a pénzügyi eszközök értékének emelkedése, a portfóliókockázatok mérséklését csökkentő korrelációk, illetve az ígéretes új lehetőségek (mint a Bitcoin) tartoznak. A kívánságlista elkészítése előtt azonban a befektetőknek át kell tekinteniük azokat a hosszú távú kockázatokat is, amelyek a pénzpiacok gazdasági és politikai fundamentumokról történő leválasztódásából erednek.

Meg lehet bocsátani a befektetőknek, ha azt kívánják, folytatódjon a jelenlegi trend. Elvégre is az idei esztendő kiemelkedő, ha nem rekordév lesz számukra a profitabilitás szempontjából. A globális tőzsdeindexek igen jól teljesítettek, és az elmúlt évek is erős időszaknak számítottak. Ha pedig ehhez hozzávesszük, hogy szokatlanul alacsony mértékű volatilitás jellemezte az évet, akkor kijelenthetjük, hogy a befektetők idén nyugodtan tudtak aludni.

Általában az ilyen erős részvénypiacok mellett alacsonyabb árfolyamok jellemzik az államkötvényeket – ez az úgynevezett negatív korreláció a kockázatos és biztonságos eszközök között. Idén azonban nem ez volt a helyzet. A lenyűgöző részvénypiaci rali ellenére a hosszabb távú amerikai állampapírok ára magasabb volt december elején, mint az év kezdetén. Továbbá az idei évet a Bitcoin kriptovaluta terén tapasztalható erőteljes fellendülés is jellemezte. Azzal, hogy a Bitcoin árfolyama szédítő módon erősödött idén (az év eleji mintegy ezer dollárról december 12-re 16 ezer dollárra nőtt az árfolyam), már egy kisebb Bitcoin-mennyiség is lényeges változást tud okozni a befektetők portfóliójában.

Öt főbb tényező hozta létre ezt a szokatlan helyzetet. Ezek: (1) A világgazdaságban egyszerre több helyen tapasztalható növekedés, amelynek mértéke tovább erősödik. (2) A növekedést erősítő intézkedések terén előrelépések történtek az USA-ban. (3) Az amerikai Federal Reserve (Fed) megfelelő módon normalizálja a monetáris politikát. (4) A passzív befektetési termékek jelentős tőkebeáramlást vonzanak. (5) Három nagy jegybank – a japán, a kínai és az európai (EKB) – részéről számottevő likviditási injekciók történtek, amelyek a háztartások és a cégek nagy része számára alacsonyabb finanszírozási költséget eredményeztek.

Vannak azonban kevésbé kedvező fejlemények is: a gazdasági és szakpolitikai helyzet folyamatos javulása nélkül azok a tényezők, amelyek örömet okoztak a befektetőknek 2017-ben, kedvezőtlen fordulatot válthatnak ki.

A portfóliókockázatok csökkentése terén az állampapírok árfolyamának emelkedése kevés teret hagy arra, hogy a hagyományosan biztonságosnak számító eszközök kompenzálják az esetleges részvénypiaci visszaesést.

Ami pedig a Bitcoint illeti: szédítő tempójú erősödése – amit részben az intézményi befektetők növekvő érdeklődése fűt – azt jelezheti, hogy a kriptovaluta a szélesebb körű elfogadás felé tart. Ez azonban egy nagy pénzügyi buborékot is eredményezhet, ami komoly károkat okozhat, amikor a lufi elkerülhetetlenül kipukkad.

Mit kellene a befektetőknek kívánniuk a következő évre vonatkozóan? Általában véve annak kellene lennie a topprioritásnak, hogy javuljanak a gazdasági és a politikai fundamentumok. Ennek a javulásnak pedig addig a pontig kellene megtörténnie, amíg ezek a fundamentumok jobban igazolják a meglévő magasabb eszközárakat, miközben megteremtik az alapját a jövőben jelentkező hasznoknak is.

Ennek eléréséhez az szükséges, hogy az USA-ban a növekedést erősítő intézkedések minél szélesebb területen érvényesüljenek, ennek Donald Trump adminisztrációjának nemrégiben tett bejelentése szerint a deregulációs és adóintézkedések mellett egy infrastrukturális fejlesztési tervre is ki kellene terjednie. Az európai országoknak is jobban fókuszált növekedéserősítő intézkedéseket kellene megvalósítaniuk nemzeti szinten, miközben támogatniuk kell az erősebb nemzetek feletti intézkedéseket is. Ez utóbbit a megerősödő reformszellemű francia–német vezetés és a viszonylag zökkenőmentesen lezajló Brexit-folyamat elősegítheti.

Ami japánt illeti: Abe Sindzó miniszterelnöknek az Abenomics (a kormányfő gazdaságpolitikája – a szerk.) harmadik elemének – vagyis a növekedést erősítő strukturális reformok – megvalósítására kellene felhasználnia, hogy a parlamentben jelentős többségre tett szert az októberi előrehozott választás eredményeként.

Végezetül, a stabil növekedés elősegítése érdekében a világ rendszerszinten fontos jegybankjainak – nevezetesen a Fednek, a japán jegybanknak, az EKB-nak és a kínai központi banknak – továbbra is koordinálniuk kell stratégiájukat, hogy konzisztens monetáris politikai környezetet tudjanak biztosítani.

Csak ilyen erőfeszítések mellett képes a fellendülő világgazdaság azokat a strukturális alapokat kialakítani, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a növekedés középtávon tartós, kiegyensúlyozott és inkluzív kegyen. Ez mindennél fontosabb egy olyan időszakban, amelyet cseppfolyós geopolitikai kockázatok és bizonytalan termelékenységi, bér- és inflációs dinamikák jellemeznek.

Bármennyire is csábítónak tűnhet, hogy az ünnepi kívánságaink a közvetlen vágyainkra vonatkozzanak, a befektetők idei kívánságlistájának mindenképpen figyelembe kell vennie az átfogó gazdasági és politikai helyzetet.

Copyright: Project Syndicate, 2017

www.project-syndicate.org