Prioritás az adósság törlesztése

Kemény kihívások elé néz Kína az idén, ha az adósság csökkentése miatt lassul a gazdaság, az ronthatja a munkaerőpiac nagyszerű helyzetét is.

A kínai munkaerőpiac állapotára nem lehet panasz, évek óta nem volt ilyen biztató a helyzet: a városokban 2012 óta 65 millió, vagyis majdnem Franciaország lakosságának megfelelő új állást hoztak létre – számolt be Jin Vej-min humán erőforrásért és társadalmi biztonságért felelős miniszterre hivatkozva az Új Kína hírügynökség a múlt héten. A felsőfokú végzettségűek között a foglalkoztatottság meghaladja a 90 százalékot. Sikerült elérni a tavalyi célkitűzést is 11 millió új városi munkahely megteremtésével. A 31 legnagyobb kínai városban szeptemberben 4,83 százalékos volt a munkanélküliség, ami 2012 óta a legalacsonyabb arány, és novemberben alig emelkedett, mindössze 4,9 százalékos lett. Várhatóan az idén is 5 százalék körül marad, mivel a tervek szerint 13,5 millió új munkahelyet teremtenek. A hivatalos munkanélküliségi ráta 3,95 százalékra esett vissza a múlt év második felében, amire 2002 óta nem volt példa.

Kérdés, hogy sikerül-e elérni az ez évi célokat, ha Hszi Csin-ping elnök beváltja az ígéretét, és elkezdik bezárni a veszteséges állami vállalatokat és a környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő, szennyező cégeket. A kormányzat határozott célja az eladósodottság csökkentése is, ennek érdekében Peking kész a pénzforrások megnyirbálására, akár a gazdasági növekedés lassulása árán is. A központi erőfeszítéseket azonban megtorpedózhatják a helyi kormányzatok, amelyeknek a teljesítményét szinte kizárólag a hitelek által gerjesztett növekedéssel mérik. Arra, hogy az eladósodottság milyen súlyos probléma, jellemző, hogy a Moody’s tavaly májusban, a Standard & Poor’s pedig szeptemberben minősítette le Kína szuverén adósbesorolását.

Ázsia mindent visz Ázsia vezető gazdaságainak jelentősége 2018-ban és utána is megmarad – összegezte a kilátásokat a londoni Gazdasági és Üzleti Kutatóintézet (Centre for Economics and Business Research). India az idén megelőzi majd Nagy-Britanniát és Franciaországot, és a világ ötödik legnagyobb gazdaságává válik, 2027-re pedig felkerül a harmadik helyre, Németország elé. 2032-re a világ négy legnagyobb gazdaságából három ázsiai lesz – Kína, India és Japán –, és addigra Kína az Egyesült Államokat megelőzve első számú globális gazdasági hatalommá válik. Az első tízbe addigra bekerül majd Dél-Korea és Indonézia is, kiszorítva ezzel a G7-ek két tagját, Olaszországot és Kanadát.

A kínai gazdaság esetleges lassulása a nemzetközi befektetőket is aggasztja. A New York-i tőzsde tavalyi szárnyalását a globális gazdasági növekedés alapozta meg, ehhez pedig nagy részben hozzájárult a stabilitás Kínában, amelyről a pártkongresszusra készülő kommunista vezetők gondoskodtak. Most, hogy Hszi bebetonozta a hatalmát, a kínai gazdasági növekedés lassulása ugyanolyan hatással lehet az amerikai tőzsdére, mint a jüan 2015. augusztusi hirtelen leértékelése. A kínai valuta gyengesége miatt a Dow és az S&P 500 is alacsonyan kezdte a 2016-os évet – emlékeztetett a CNBC.

Rossz hatással lehet a kínai gazdaságra a december végén elfogadott amerikai adóreform is. Az amerikai kamatlábak emelkedése és a dollár erősödése miatt alighanem felgyorsul majd a tőke menekülése Kínából, és gyengül a jüan. „Ha ez megtörténik, akkor a kínai központi bank valószínűleg szigorít a likviditáson, ami csak tovább növeli a globális növekedés körüli aggodalmakat” – nyilatkozott az amerikai hírportálnak David Woo, a Bank of America vezető tőzsdepiaci elemzője. A befektetők 2017 utolsó hónapjaiban már aggodalommal figyelték a tízéves kínai államkötvények hozamának megugrását, ami a növekedés lassulásának a jele.