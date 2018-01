A református egyház kapta a legtöbb pénzt

A kormány az év végén a kulturális, a sport-, az oktatási, az egészségügyi területek mellett jelentős támogatásban részesítette az egyházakat is.

A kormány az év végén a kulturális, a sport-, az oktatási, az egészségügyi területek mellett jelentős támogatásban részesítette az egyházakat is: még 2017-ben 88,2 milliárd forintot különítettek el számukra. Az összeg több mint harmadának címzettje a Magyarországi Református Egyház, amely 30 milliárdból fejleszthet. A reformátusok azonban ennél is több pénzhez jutottak, mivel az egyes egyházkerületeknek is adtak támogatást, például 5,2 milliárd forintban részesült a Tiszáninneni Református Egyházkerület, míg a Tiszántúli Református Egyházkerület 5,7 milliárdot kapott. Ezek jellemzően fejlesztésre fordítható források, de például a Tiszántúli Református Egyházkerületnek további félmilliárdot adott a kormány működésre. A Dunamelléki Református Egyházkerület is kapott 12,3, a Dunántúli Református Egyházkerület pedig több mint négymilliárdot.

A többi történelmi és kisebb egyház is kapott fejlesztési célú támogatást. A kormányhatározatban szerepel például a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 8,2 milliárd forintos támogatása és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának juttatott 5,7 milliárd forint is. A Don Bosco Szalézi Társasága pedig fejlesztési célokra és hitel kiváltására fordíthatja a neki szánt 6,4 milliárd forintos támogatást.

Az egyes határon túli szervezetek részére nyújtott támogatásokról szóló kormányhatározat kedvezményezettjei között is találhatók egyházak. Így 33,4 milliárd forint támogatást biztosítanak részben egyházi, másrészt kulturális és egyéb határon túli szervezeteknek. Itt a legnagyobb kedvezményezett az Erdélyi Református Egyházkerület, amely 26,7 milliárd forintot fordíthat programokra, ingatlanberuházásokra, eszközbeszerzésekre, illetve működésre.