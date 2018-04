Rekord eredmény az OTP-nél

Sosem volt még olyan nyereséges az OTP, mint tavaly. Az évértékelő beszédében Csányi Sándor újabb 15 százalékos osztalékemelést ígért.

Büszkék lehetünk, történetének legmagasabb eredményét érte el az OTP, a nyereség meghaladta a válság előtti szintet és sikerült túlteljesíteni a saját és az elemzői várakozásokat is – mondta Csányi Sándor elnök-vezérigazgató a tavalyi évet bemutató beszédében az OTP Bank közgyűlésén. A tőkearányos nyereség 22,4 százalékos lett (15 százalék fölött volt az eredeti cél). A nem teljesítő hitelek állománya már csak 9,6 százalék csoportszinten.

Még mindig fizetjük az európai viszonylatban magas bankadót – mondta Csányi, emellett fizettünk 5,5 milliárd forint tranzakciós adót, és a különféle betétbiztosítási és befektetővédelmi alapokba is sokat fizet a bank. Jól alakult a tőkearányos nyereség, messze túlteljesítette a célokat. Oroszországot és Ukrajnát külön kiemelte a bank elnök-vezérigazgatója. Nőtt a teljesítő hitelállomány is, bár csökkent a kamatmarzs.

Az OTP adózott eredménye 281,3 milliárd forint lett szemben az egy évvel korábbi 202,5 milliárddal.

Tavaly 550 millió eurót költött az OTP akvizícióra. Az osztalék továbbra is 15 százalékkal nő. A többi régiós bankhoz képest sincs oka az OTP-nek a szégyenkezésre. Európában egyedül az orosz Sberbank tőkearányos megtérülése nagyobb az OTP-énél. Csányi arra is büszke, hogy a bank tőzsdére lépése óta nem volt szüksége állami segítségre.

Csányi dicsérte a jegybankot a monetáris politikája miatt, külön kiemelte a forintosítást, amelynek időzítése jó volt. Az önfinanszírozásnak ugyan nem örült a bankszektor, de nagyban segítette az ország külső sérülékenységének mérséklődését. A hitelfékszabályokat is dicsérte a bankár, és azt is, hogy sikerült elérni: a lakosság most már 70 százalékban fix kamatozású lakáshiteleket vesz fel.

A likviditási tartalékok elérik a 8 milliárd eurót, van bőven lehetőség az akvizíciókra. A hitel/betét arány 86 százalékos.

Az új hívószó a digitalizáció, az OTP elég sok fejlesztést végrehajtott. Digitálisan elérhető a személyi kölcsön, a lakástakarékpénztár és a folyószámlahitel, sőt az idén februártól már folyószámlát is lehet nyitni videókapcsolaton keresztül.

A vállalati üzletágban is erősödött az OTP, nőtt a piaci részesedése – mondta Csányi. Tíz év alatt megduplázódott a bank részesedése. Az agrár területen 17 százalék a részesedés, 2020-ra 20 százalékos arányt szeretnének a piacból. Elindultak az MFB Pontok is az OTP-nél, de kicsit lassabban haladnak, mint szeretnének, mert mire hozzájutottak a lehetőséghez, azoknál a bankoknál, amelyek korábban nyithattak ilyen szolgáltatást, már sokan felvették a kedvezményes uniós hiteleket.

A Merkantil Bank a lízingpiacon újra uralkodóvá vált. Tavaly 112 milliárd forintos kihelyezésük volt, ezzel a folyósításban és az állományban is piacvezető. Az alapkezelőknél tavaly elsősorban a termékszerkezeten próbáltak javítani. A kötvény- és pénzpiaci alapokból az abszolút hozamú és ingatlanalapokba ment a pénz. Az alapkezelő 5,4 milliárd forintnyi sikerdíjat vett fel, a két alapkezelő vagyonának nagysága több mint 10 százalékkal nőtt.