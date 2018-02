Rekordhalmozás az A kategóriában

A világ négy legértékesebb tőzsdecégéből a három A betűs halmozta a rekordokat a negyedik negyedévben. Az Apple és az Amazon számaival túllőtt az elemzői várakozásokon, az Alphabet viszont elmaradt tőlük.

Valósnak bizonyult ugyan az új iPhone-ok iránti kereslet csökkenésével való riogatás, ám a magasabb haszonkulccsal értékesített csúcsmobiloknak köszönhetően így is sikerült valamennyi létező Apple-rekordot megdönteni a tavalyi évzáró negyedévben. A de­cemberrel zárult három hónapban az előző évinél egy százalékkal kevesebb, 77,3 millió iPhone talált gazdára, ez csalódás a 80 milliós darabszám körüli eladással számoló konszenzussal összehasonlítva, viszont az egy telefonra vetített átlagár negyven dollárral 796 dollárra nőtt.

Tim Cook vezérigazgató szerint a telefoneladások a terveiknél is jobban alakultak, különösen a novemberben startolt jubileumi iPhone X-nél, amely megjelenése óta minden héten vezeti a házi eladási toplistát.

Az Apple 12,1 százalékkal 20,06 milliárd dollárra növelte negyedéves adózott eredményét, a profit közel 70 százaléka a telefonüzletágból származott.

A rekordnyereséghez csúcsbevétel társult, a 88,3 milliárdos forgalom 12,7 százalékos javulást takar. A folyó negyedév már nem lesz ennyire fényes, mivel az év elején leglanyhább a fogyasztói aktivitás, amit a 60–62 milliárd dollár közé tett forgalmi becslés is jelez. A várható üzemi kiadások 7,6–7,7 milliárdra tehetők, a haszonkulcs pedig 38–38,5 százalék közé. Valamennyi adatnál jobbra számított a piac, ez meg is látszott az árfolyamon, amely pénteken 4,3 százalékos mínuszban zárt.

Az Amazon is kitett magáért, a szerény profittermelő képességéről ismert e-kereskedelmi óriás két és félszeresére, 1,86 milliárd dollárra hizlalta tiszta nyereségét az évzáró negyedévben. Ebből oroszlánrészt vállalt az adattárolási üzletág, amelynek eredménye másfélszeresére, 1,3 milliárd dollárra bővült, ahogy bevétele is ilyen arányban növekedve 5,11 milliárd dollárra szaladt fel. Mindkét adat pár százalékkal verte az elemzői konszenzust. A cég teljes bevétele 38 százalékkal 60,4 milliárd dollárra nőtt. Ebben az ugrásban már benne van a friss élelmiszereket áruló amerikai áruházlánc, a Whole Foods átvétele, aminek révén az Amazon megvetette a lábát a fizikai kiskereskedelmi hálózatok piacán, ahol erős nyitással rögtön árháborút hirdetett. A cég a napokban adta át Amerikában első Amazon Go nevű teljesen automata, pénztáros nélküli fizetési módszert alkalmazó élelmiszerboltját. A mintegy százmillió forgalmazott termék két napon belüli házhoz szállítását garantáló Prime szolgáltatásra való előfizetések is szépen gyarapodnak, ezt már 80 millióan veszik igénybe, közülük is a legtöbben a 99 dolláros éves tagdíjat választják, mivel a havidíjat épp most emelte 10,99-ról 12,99 dollárra a cég. Nagy durranás volt még az Amazon digitális komornyikja, az Alexa. A hangvezérléssel működő otthoni mindenes Jeff Bezos cégalapító-vezérigazgató szerint frenetikus sikert hozott, ezért a továbbfejlesztésére szánt összeget megduplázzák. Az Alexa forgalmi adatai nem nyilvánosak, de sokat elárul, hogy Daniel Ives, a GBH Insights piackutató elemzője az első kilenc hónapra 15 milliárd dolláros bevételt vár tőle.

A Google anyacége, az Alphabet is javuló számokat közölt, ám ezek elmaradtak a vérmes elemzői várakozásoktól, emiatt 5 százalékot esett az árfolyama. A cég forgalma 24 százalékos növekedéssel 32,32 milliárd dollárra nőtt az év utolsó három hónapjában, adózás előtti eredménye 28 százalékos bővüléssel 6,83 milliárdra ugrott. Az adózott eredményt a Trump-féle adóreform kapcsán elszámolt, egyszeri 9,9 milliárd dolláros tétel taszította mínuszba, ennek megfizetésével viszont zöld utat kapott az Alphabet a külföldön parkoltatott készpénzállományának hazavitelére.