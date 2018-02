Tovább hűti a gazdaságot a cseh jegybank

Az elmúlt hat hónapban már harmadszor emelte meg az irányadó alapkamatot a cseh jegybank, hogy hűtse az unió egyik legjobban bővülő gazdaságát.

A várakozásoknak megfelelő­en, 25 bázisponttal, 0,75 százalékra emelte az irányadó alapkamatot a cseh jegybank. A szervezet közleménye szerint a hat hónapon belüli harmadik emelésre a legfrissebb makrogazdasági előrejelzések adtak okot, melyek szerint ideje tovább hűteni az unió egyik leggyorsabban bővülő gazdaságát. A módosítás több mint ötéves csúcsra, a 25,21-os keresztárfolyamra lökte a koronát az euróval szemben. A 10 éves államkötvény hozama az emelés után 12 bázispontos csökkenéssel, 1,72 százalékra esett, vélhetően azért, mert a befektetők agresszívebb lépésre számítottak.

A jegybank szerint az idén és jövőre is folytatódik az erőteljes növekedés, és szigorúbb monetáris politika szükséges ahhoz, hogy féken tartsák az erősödő inflációs nyomást. A bank 1,9 százalékról 2-re módosította inflációs prognózisát a jövő év első negyedévére, noha az árindex az idén – a lassulás ellenére – végig 2 százalék felett marad. Jiri Rusnok, a jegybank elnöke a sajtótájékoztatón erősen valószínűnek nevezett és gyakorlatilag már be is jelentett egy további idei kamatemelést. Úgy fogalmazott: lehet, hogy csak az év végén, lehet, hogy korábban, a második fél évben.

A cseh gazdaság jó teljesítménye miatt hullámzó, de összességében erősödő koronára számít Török Zoltán. A Raiffeisen Bank elemzője a Világgazdaságnak elmondta: 25-ös euróval szembeni keresztárfolyamra számít az év végére, míg az éves átlagár 25,2-es jegyzés környékén lehet. Úgy vélte, a jegybank még két lépcsőben 1,25 százalékra emeli az idén az irányadó rátát.

Virovácz Péter is két 25 bázispontos emelésre számít, bár árfolyam-előrejelzése optimistább. Az ING Bank vezető elemzője szerint idén év végére 24,8-es keresztárfolyamot láthatunk. Mint fogalmazott: az enyhén túlpörgött cseh gazdaságot a kamatemelés és a devizaerősödés hűti a legjobban, ha pedig a korona magától is jobban erősödik a vártnál, akkor lehet, hogy nem lesz szükség két emelésre, elég lehet egy is.