Tovább keresik a fejlesztési pénzeket

Több cég került a nyomozó hatóság látókörébe a Vegoline-ügyben – tájékoztatta a Világgazdaságot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség szóvivője. Az ügyeket azonban – bár azonos személyi kört érintenek – valamiért külön kezelik.

Befejezte a nyomozó hatóság a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott vizsgálatot a Vegoline Kft.-t érintő ügyben – számolt be a Világgazdaság megkeresésére Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség szóvivője. Tájékoztatása szerint az ügy vádemelési szakba került, a megyei főügyészségnek 30 nap áll rendelkezésére a vádemelésre, ezt az ügyészség vezetője kivételes esetben 30 nappal meghosszabbíthatja. Nagyobb ügyekben ennél hosszabb, legfeljebb 90 napos határidőt is engedélyezhet a felettes ügyész.

Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint a nyomozás lezárása előtt költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt négy embert hallgattak meg gyanúsítottként a Vegoline-ügyben. Az illetékes főügyészség a Bajnai-kormány idején lebonyolított eszköz- és gépvásárlásra kiírt uniós pályázatokkal kapcsolatban nyomoz már több mint három éve. A vizsgálat azután indult, hogy a Világgazdaság újságírója feltárta, a pályázati kiírás előtti napokban alakult Vegoline Kft. soha le sem gyártott gép beszerzésére nyert és kapott több mint 400 millió forint uniós támogatást. A Vegoline Kft.-t a cég adószámának jogerős törlése miatt azóta kényszertöröltette a cégbíróság.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) annak idején azt közölte, hogy a Vegoline Kft.-nél végzett ellenőrzése után a vizsgálatot több, a kockázatkezelési rendszere alapján hasonló szabálytalansággal kapcsolatba hozható ügyre is kiterjesztette. Furcsamód ezzel nem tudták az összes érintett céget kiszűrni. A Vegoline esetében az is különös, hogy az azóta megszüntetett MVH az előírások ellenére több kiutalást is végrehajtott, valószínűleg anélkül, hogy meggyőződött volna a pályázó által közöltek valóságtartalmáról.

Korábban az ügyészség arról tájékoztatta lapunkat, hogy csak a Vegoline ügyében zajlik nyomozás, függetlenül attól, hogy már a 2014 végén írt első cikkünkben is felhívtuk a figyelmet: több társaság is hasonlóan gyanús körülmények között juthatott több milliárd forinthoz. Meglepetésre most a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség arról is beszámolt, hogy a Borsodi Zöldség-Gyümölcs Kft. és a Nagyaszos Alma Kft. tevékenységét illetően is nyomozás van folyamatban. Ez a két cég is indult a szóban forgó pályázaton, és több százmillió forintot nyert. A két cég esetében különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt 2016. március 11. óta nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága.

E két cég esetében az a meglepő, hogy nem kezelték együtt a Vegoline-üggyel, pedig az érintettek köre szinte azonos, igaz, ha ez így történne, akkor már a bűnszövetkezetben elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanúja merülne fel. Kérdés, hogy ezt valamiért el akarja-e kerülni az ügyészség. Az élelmiszeripar fejlesztésére létrehozott pályázaton egyébként legalább egy tucat cég járt el a Vegoline-hoz hasonlóan, nem véletlen, hogy közülük több felszámolás alatt van, jó néhány pedig a közelmúltban került cégtemetőt fenntartó személyek birtokába. A nyomozók munkája ezért feltételezhetően még korántsem ért véget.