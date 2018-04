Tőzsdeéretté vált az Alibaba-leány

Jövőre jelenhetnek meg a tőzsdén az Alipay online fizetési rendszert üzemeltető Ant Financial részvényei. Meseszerű fogadtatásban lehet részük, jóllehet erősen élnek még a túlértékeltségüket illető aggályok.

Az Alipay online fizetési rendszert üzemeltető Alibaba-érdekeltség, az Ant Financial eddig is a világ legértékesebb startupja volt, vezető helyét azonban megerősíti a cégnél most meghirdetett tőkebevonási lépcső.

Az Alibaba alapító-vezérigazgató, Jack Ma érdekeltségi körébe tartozó Ant Financial a The Wall Street Journal értesülései szerint legkevesebb 8 milliárd dollárt von be a tőkepiacról, s ezzel a dinamikusan növekedő vállalat piaci értéke eléri a 150 milliárd dollárt. A hírre 4,3 százalékkal erősödtek az Alibaba részvényei New Yorkban.

A 450 milliárdos piaci értéket képviselő e-kereskedelmi óriásnak 33 százalékos részesedése van az Antban. Mellette az állami China Life Insurance biztosító és a China Post Group kézbesítő és pénzügyi szolgáltató is nagyrészvényes a 2004-ben alapított cégben.

A befektetési lehetőség iránt hatalmas az érdeklődés, a Reuters úgy tudja, hogy az Ant Financial tízmilliárd dollárt is hajlandó elfogadni, hogy kielégítse a befektetők étvágyát.

A számok gyorsan változnak, a hírügynökség februárban még ötmilliárd dolláros tőkebevonásról tudott, amellyel százmilliárd dollár fölé értékelték volna a céget.

Sőt, a legutóbbi tőkebevonáskor, 2016 áprilisában még csupán 60 milliárd dollárra taksálták a kínai e-kereskedelmi platformok körében legelfogadottabb fizetési rendszert üzemeltető Ant Financial értékét. Az viszont biztosra vehető, hogy a tőzsdei megjelenés előtti utolsó befektetőtoborzóról van most szó, az Ant Financial legkésőbb jövőre ugyanis egybehangzó vélekedések szerint a börzére viszi részvényeit.

Hogy mennyit mikor és hol, arról egyelőre nem szivárogtak ki hírek, de a hongkongi (és a New York-i) tőzsde biztos bázisa lehet majd a pénzügyi szolgáltató részvényeivel kereskedőknek. Az IPO előtti beszállási lehetőség meghirdetése megszokott a kínai vállalatok körében.

Most a Temasek Holding tűnik az egyik leglelkesebb érdeklődőnek, a szingapúri állami befektetéseket kezelő alap sorra gyűjti a startupskalpokat: a napokban a mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó kínai SenseTime 600 millió dolláros feltőkésítésében vett rész épp az Alibaba partnereként.

Az Ant Financial IPO-ja során újabb tőzsdei rekordok születhetnek, bár a szakértők azt egyelőre nem tartják valószínűnek, hogy túlszárnyalja anyacége, az Alibaba 2014-es, 168 milliárd dolláros IPO-ját, abban viszont biztosak, hogy a Facebook hat évvel ezelőtti, 104 milliárd dolláros kibocsátásával pariban lesz, és sokszorosan meghaladja az idei év eddigi technológiai sztárjait, a tavaszi IPO-val jelentkező tárhelyszolgáltató Dropboxot és a svéd online zeneszolgáltató Spotify-t. Előbbi 12,3, utóbbi 27,6 milliárd dollárt ér.

