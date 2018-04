Trump megtámadta Szíriát

Az elnök a Fehér Házból üzente meg, hogy a Dúma városában vegyi fegyverrel elkövetett támadások után határozta ezt el. A beavatkozást Nagy-Britanniával és Franciaországgal együttműködve hajtják végre.

Szombat hajnalban Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy légicsapásokra adott utasítást Szíria vegyi fegyver használati képességeivel kapcsolatban.

Beszédében Donald Trump kiemelte: a légicsapások célja az elrettentés vegyi fegyverek előállításától, terjesztésétől és alkalmazásától. A Dúmában elkövetett vegyifegyver-támadásról és Aszad elnökről Trump azt hangoztatta: „ezek nem egy ember tettei voltak. Ez egy szörnyeteg által elkövetett bűncselekmény volt”.

Az amerikai elnök élesen bíráló szavakat fogalmazott meg Oroszország és Irán – az Aszad-rendszer két támogatója – címére is.

Irántól és Oroszországtól azt kérdezem: milyen nemzet az, amely ártatlan férfiakat, nőket, gyermekeket legyilkoló tömegmészárossal akar közösséget vállalni

– fogalmazott Trump. Hozzátette: Oroszországnak el kell döntenie, hogy ezen a sötét úton halad-e tovább, vagy csatlakozik a civilizált nemzetekhez. A légicsapás-sorozat – amely az eddigi legnagyobb katonai akció Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen – Trump elnök bejelentésekor már folyamatban volt.

Mindeközben Theresa May brit miniszterelnök ugyancsak szombat hajnalban jelentette be, hogy engedélyezte a brit fegyveres erőknek „összehangolt és célzott támadások” végrehajtását Szíriában. May szerint az akció célja a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának leépítése, és az, hogy elrettentse a szír vezetést ilyen fegyverek használatától.

A szíriai fővárosban erős robbanások hallatszottak és Damaszkusz fölött repülőgépek húztak át – jelentette a francia hírügynökség helyszíni tudósítója.

A szíriai állami televízió Franciaországgal és Nagy-Britanniával közös „amerikai agresszióról” adott hírt, és közölte, hogy a légvédelem felvette a harcot az ellenséggel.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőcsoportja azt jelentette, hogy Damaszkuszban egy kutató intézetet vettek célba, valamint a köztársasági gárda és a 4. hadosztály elit alakulatait.

Az amerikai televíziók híradásai szerint az Egyesült Államok és szövetségesei Tomahawk robotrepülőgépeket vetettek be több szír helyszínen is. A Fox és a CNN hírtelevíziók helyszínen lévő tudósítókra hivatkozva jelentették, hogy a szíriai fővárosban legalább hat robbanás hallatszott.

Nem sokkal hajnali 4 óra után Joseph Dunford amerikai vezérkari főnök a Pentagon sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy véget ért a szíriai célpontok elleni légitámadás.

James Mattis védelmi miniszter hozzátette, hogy újabbat most nem terveznek, és veszteségeik nem voltak. Hozzátette:a támadások során megpróbálták elkerülni, hogy civilek is áldozatul essenek.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei sokkal erőteljesebb csapást hajtottak végre, mint tavaly. Ugyanakkor megerősítette: a csapásmérés egyszeri volt, és a szövetségesekkel koordinált akcióban hírszerzési információk alapján kifejezetten olyan célpontokat támadtak, ahol feltételezhetően szír vegyifegyver-készletek találhatók.

A védelmi minisztérium, a Pentagon vezetője hangsúlyozta: a légicsapások a szíriai kormány és nem a rendszer fő támogatója, Oroszország ellen irányultak, és Bassár el-Aszad elnöknek akarnak vele „nagyon erős üzenetet” küldeni. Mattis hangsúlyozta:

egyelőre nem terveznek újabb légicsapásokat, a jövőbeni válaszlépések attól függnek, hogy a szír kormány bevet-e még vegyi fegyvereket.



Joseph Dunford tábornok – újságírók kérdésére válaszolva – közölte, hogy az első csapások azt a kutatóintézetet célozták meg, ahol feltételezések szerint a vegyi fegyverek kifejlesztése folyik, és azt a fegyverraktárt is érintették, ahol vegyifegyver-készletek találhatók. A tábornok fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, hogy igyekeztek a lehető legkisebbre csökkenteni az orosz veszteséget. Hozzátette: az oroszokat előzetesen nem tájékoztatták a lehetséges célpontokról.