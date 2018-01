Újra a világtérképen a magyar tenisz

Fucsovics Márton egyéni menetelése után Babos Tímea párosban alkotott maradandót Melbourne-ben, ő az ötödik magyar, aki felnőtt-Grand Slam-trófeát nyert.

Négy magyar teniszező összesen 747,5 ezer ausztrál dollár, azaz 150,8 millió forint pénzdíjat söpört be az Australian Open nyílt teniszbajnokságon. Babos Tímeának 70,6 millió forintot hozott a konyhára a francia Kristina Mladenovic páros partnereként elhódított Grand Slam-trófea, 18,2 milliót egyesben a második fordulós szereplés, utóbbi összegnek azonban csak a felét, 9,1 millió forintot lehetett felvenni a kasszánál a vegyes párosban, az indiai Rohan Bopanna oldalán elért döntő után. Fucsovics Mártonnak egyesben 48,4 millió forintot hozott a három győztes meccs a főtáblán, a negyedik körben ráadásul a címvédő és későbbi győztes, már 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci Roger Federertől kapott ki. A két éljátékosunk mögött az új generáció is ütőt fogott a Melbourne Parkban, de a selejtezőben ragadtak. Piros Zsombor a második kvalifikációs szintig jutott, Stollár Fanny az első akadályban botlott meg, számukra 3, illetve 1,5 millió forint a kárpótlás.

Néhány nappal a hazatérés után tartott budapesti sajtótájékoztatón Fucsovics Márton elmondta, hogy

a Federer elleni meccs után a teniszvilág egykori és jelenlegi sztárjai közül még John McEnroe és Novak Djokovic is gratulált neki.

A 25 éves magyar teniszező tavaly a világranglista 159. helyéről kezdte az évet, a legfrissebb ATP-rangsorban viszont már a 63. pozíciót foglalja el. Mint mondta, utólag már nem bánja, hogy az év elején az indiai Púnában öt meccslabdáról kapott ki a nyolcaddöntőben, mert így több ideje maradt akklimatizálódni Canberrában, ahol ráadásul a döntőig menetelt.

Fucsovics arról is beszámolt, hogy Melbourne-ben rendszerint állva kellett öltöznie, mert Juan Martín del Potróé volt a felette lévő szekrény, aki rendszerint egyedül elfoglalta az egész padot. Már csak azért is érdemes volt sokáig versenyben maradnia, mert az argentin egy fordulóval hamarabb esett ki, így távozása után lett helye. Edzőjével, Sávolt Attilával egyetértve a sportoló úgy látja, akkor lehet még eredményesebb, ha tovább erősíti az adogatójátékát, nagyobb százalékban üti be az első szerváit.

Péntektől vasárnapig Liege-ben szerepel a magyar válogatott, ahol Belgium vendége lesz a Davis-kupa nyolcaddöntőjében, a világcsoportban. Képesnek tartja a csapatot a bravúrra Fucsovics, aki a folytatásban előbb a budapesti challengertornán lép pályára, majd Marseille, Dubaj, Indian Wells és Miami következik a versenynaptárában. Egyéni sport lévén, teniszben az egyesben elért eredmények az igazán mérvadók, ettől persze Babos Tímea párosban elért sikere hatalmas fegyvertény. A juniorként három GS-trófeát gyűjtő Babosnak ez az első felnőtt-Grand Slam-diadala, ő az első magyar győztes a melbourne-i torna történetében és az ötödik magyar, aki felnőtt-Grand Slam-címet szerzett. Előzőleg egyesben Asbóth József (Roland Garros, 1947) és Körmöczy Zsuzsa (Roland Garros, 1958), párosban pedig Taróczy Balázs (Roland Garros 1981, Wimbledon 1985) és Temesvári Andrea (Roland Garros, 1986) diadalmaskodott.