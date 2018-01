Váratlan fordulat jött az év végén a globális PC-piacon

Minimális mértékben, de nőtt a személyi számítógépek értékesítése tavaly az utolsó negyedévben az IDC elemzése szerint.

Óvatos optimizmusra adhat okot a világ személyi­szá­mítógép- (PC) gyártói körében az IDC friss eredménye, amely szerint a múlt év végén, ha minimális mértékben is, de nőtt az értékesítés. Mint a piackutató cég adataiból kiderül, a hagyományos PC-kből 70,6 milliót adtak el 2017 utolsó három hónapjában, ami 0,7 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Bár a bővülés nagyon kicsi, érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt hat évben nem volt példa ilyesmire, igaz, az utóbbi másfél esztendőben már érezhetően lassult a szegmens zsugorodása.

A teljes évet vizsgálva 259,5 millió asztali számítógép és laptop eladásáról számolt be az IDC, ami mindössze 0,2 százalékkal marad el a 2016-os adattól. A kutatócég elemzése szerint a régóta nem látott kedvező eredményekben fontos szerepet játszott, hogy mind a vállalatok, mind a fogyasztók részéről megnőtt a kereslet. Emellett a gyártók a táblagépek iránti érdeklődésének csökkenésével ismét a notebookszegmens felé fordították a figyelmüket, és olyan termékportfólióval jelentek meg a piacon, amely képes kiszolgálni a fő fogyasztói szegmenseket. Ennek megfelelően érezhetően megerősödött a kínálat a főként üzleti felhasználóknak szánt ultramobil, vagyis rendkívül könnyű, ugyanakkor nagy tudású és hosszú üzemidejű eszközök területén, de jól jártak a folyamattal a számítógépes játékok szerelmesei is, mivel az őket célzó készülékek köre is látványosan erősödött.

A gyártói rangsor nem változott az elmúlt időszakhoz képest, 2017 negyedik negyedévében is a HP tudta eladni a legtöbb személyi számítógépet. A cég majdnem 16,6 millió eszközt értékesített, ami 8,3 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest. A vállalat különösen az amerikai piacon erős, míg világszinten az év utolsó három hónapjában 23,5 százalékos piaci részesedést tudhatott magáénak, addig az Egyesült Államokban a szegmens 34 százalékát uralta. A HP teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a legnagyobb riválisok forgalma stagnált, vagy csak minimális mértékben tudott bővülni. A piac második legerősebb szereplője, a Lenovo az utolsó negyedévben lényegében szinten tartotta értékesítését az egy évvel korábbihoz képest, a Dell pedig 0,7 százalékkal tudta növelni. Érdekes az Apple esete, a társaság ugyanis szintén meglehetősen jó időszakot zárt, 7,3 százalékkal tudta növelni forgalmát. Szokatlan módon az ötödik helyen két gyártó is található az IDC elemzésében, a kutatócég szerint az ASUS és az Acer ugyanannyi PC-t adott el a múlt év végén.

A másik nagy technológiai szektorra szakosodott kutatócég, a Gartner is kiadta előzetes adatait a negyedik negyedéves és a tavalyi egész éves számítógéppiacról, és bár vannak eltérések a számok között, a trendek nagyjából egyeznek. A Gartner szerint az év végi három hónap 2, míg 2017 2,8 százalékos visszaesést hozott éves összehasonlításban a PC-értékesítésben. Ám a kutatócég elemzése arra is rámutat, hogy az Európát, Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló földrajzi régióban csak minimális volt a visszaesés, miközben az ázsia-óceániai térségben, Japánban és Latin-Amerikában nőtt a forgalom. Az összesített adatokat ugyanakkor jelentősen rontotta az Egyesült Államok, ahol a negyedik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest 8 százalékkal csökkent a számítógépek értékesítése.