Világszintű szolgáltatás rekordalacsony áron

A hazai adórendszer mellett a szolgáltatások relatív alulárazottsága is amellett szól, hogy érdemes a magyar privátbankokat használni – véli Karagich István, a Blochamps Capital vezetője.

A nemzetközi piacokon már megjelent a hozamemelkedés. Az erősödés gyenge, de a kérdés adott: felkelthetik-e a hozamvadász privátbanki ügyfelek érdeklődését az új folyamatok, követelhetik-e a trendkövetést?

A hozam terén a vagyonkezelési szakmának – és így az ügyfeleknek is – évek óta ugyanazok a gondjai. Érdemi ügyféltömeg értette meg 2015–2018 között, hogy nem röpke átmeneti hozammentes időszakról van szó, nem csupán egy-egy rossz évük volt a fixed income piacoknak. Bár a régóta tartó nullás kamatkörnyezet lassan véget ér, e téren gyors változásra nemigen érdemes számítani. Előny, hogy az ügyfelek az elmúlt években megszokták külföldön, hogy nincsen érdemi kockázatmentes hozam semmilyen piacon. Azért hangsúlyozom, hogy külföldön, mert a trendek Magyarországon is hasonlók, ám az államadósság-kezelő lakosságiállampapír-programjai elkényeztették a megtakarítani kívánókat, hiszen ezeken az instrumentumokon keresztül el lehetett érni kockázatmentes reálkamat-prémiumot.

S hogy miért nem lesz gyors a változás? A világszerte általános likviditásbő időszak elnyúlt, részben az Európai Központi Bank későre maradt eszközvásárlási programja miatt. A hozamemelkedésnek szerves eleme az infláció alakulása, azaz a kötvényhozamok mindenképpen ennek megjelenésével nőhetnek csak. Eközben lassan megszűnik a „fedezetlen” pénzek piacra áramlása, és egy időben ráadásul úgy tűnik, az elmúlt évek féktelen részvénypiaci ralija is csillapodik az idén. Akár edukációs szempontból is hasznos tudatosítani, hogy mostantól tenni is kell a hozamért: kockázatot vállalni, bátrabbnak lenni és segítséget kérni a hozzáértőktől. Azaz a korábbinál jóval kockázattudatosabban kell befektetni. A magasabb reálhozamért vállalnunk kell az ahhoz vezető ösvényt, annak kockázataival és esetleges sikertelenségével. Ennek egyik módja az aktívabb trendkövető vagyonkezelés.

Ennek kapcsán adódik a kérdés: mindenki be tud majd rendezkedni vagyonkezelésre? Hiszen ezt a piac és különösen az ügyfelek még tanulják. Ismerve a magyar privátbanki ügyfél költségérzékenységét, lehet fenntartható modellt alkotni?

Azt szoktam mondani tizenöt éves piacelemzési tapasztalataim alapján, hogy a privátbanki szolgáltatásokért fizetett ár-érték arány alapján a magyar privátbanki ügyfél egyértelműen jobban jár, ha a szolgáltatást itthon veszi igénybe. Olcsón kap magas szakmai hozzáadott értékű tudást, ráadásul nemzetközi összehasonlításban is remek hozamteljesítmények mellett.

A komplex szolgáltatást keresőknek nemzetközi összehasonlításban is jó termék- és tanácsadási paletta áll rendelkezésükre,

nagyon kedvező adókörnyezetben és még mindig – már sok éve – rendkívül baráti áron. Miközben egy ingatlanközvetítőnek gond nélkül kifizetünk két-három-négy százalék közvetítői díjat, addig az évről évre hozamot termelő privátbankárnak – aki kis túlzással az egész pénzügyi életünket ismeri – még az egy százalékot is nehezen. Ez így sokáig nem tartható fenn: a szolgáltatási színvonal évről évre nő, egyre komplexebb lesz, sőt, a hazai privátbanki szektor életében soha olyan mértékű fejlesztési aktivitás nem volt, mint az utóbbi két évben.

Mennyiben alapozható a fejlődés a digitalizációra ebben a szegmensben?

Van egy talán nem túlzó gondolatunk erről: a digitális átalakulás a bankszektor szereplői számára az elmúlt két-három évben kicsit olyan volt, mint a tinédzsereknek a szex. Mindenki beszél róla, de alig néhányan sejtik csak, hogy a gyakorlatban hogyan fogják megvalósítani. A sok egyéb tényező mellett már azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a digitalizáció révén a piac is átalakulófélben van.

A privátbanki szolgáltatók és a privátbankárok számára most elengedhetetlen, hogy fejlesszenek, frissüljenek, tanuljanak, nyitottak legyenek az innovációra,

ha meg szeretnének felelni a MiFID II., valamint a fin tech nyomán egyre inkább előtérbe kerülő kihívásoknak. Hatalmas teher ez fejlesztési és szakmai szempontból. De jó teher. Idővel mindenki nyer rajta: ügyfél, bank, privátbankár egyaránt. Ehhez a cégeknek jelentős erőforrásokat kell invesztálniuk mind önmaguk képzésébe, egy, a már meglévő tapasztalatokra építő, de mégis friss szemléletmód elsajátításával, mind pedig az ügyfelek számára előnyös digitális újdonságokhoz való hozzájutás érdekében. S bár ezek költségesek, hosszú távon rendszerszinten is hatékonyabbá, gyorsabbá és olcsóbbá tehetik a pénzügyi szolgáltatásokat.

