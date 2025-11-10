A mozik nem versenyeznek a streaminggel, egyre divatosabbak a feliratos filmek

A mozi még ma is az egyik legmegfizethetőbb és legértékállóbb szórakozási forma, hiszen viszonylag alacsony áron kínál magas színvonalú, közös élményt, amelyet egyre kevesebb program tud biztosítani a családok számára – mondta Buda Andrea, a Cinema City kommunikációs igazgatója. A szakértő kiemelte, hogy a mozizás népszerűsége nem csökkent az elmúlt időszakban.

A mozik helyzetéről VG-Exkluzív című műsorunkban hallhatnak részletesebben:

A streamingszolgáltatók térnyerése új kihívásokat jelent a moziipar számára, de nem nevezhetjük őket versenytársnak, mivel alapvetően más élményt nyújt a kettő.

Míg a mozi a közösségi élményre, a látványra és a hangzásra épít, addig a streaming a kényelemre és a személyre szabott tartalomfogyasztásra helyezi a hangsúlyt.

A mozis kiegészítők és merch termékek egyre népszerűbbek, sokan vásárolják és gyűjtik őket, ami nemcsak a rajongói élményt növeli, hanem új bevételi lehetőségeket is teremt a mozik számára.

Emellett egyre látványosabb a feliratos filmek térnyerése, különösen az animék esetében, amelyeket a rajongók kifejezetten eredeti nyelven, felirattal szeretnek nézni, mivel így őrzik meg legjobban az alkotások hangulatát és hitelességét.

A magyarok szeretik a magyar filmeket

A magyar filmek jelenlegi kimagasló sikerei tovább erősítik a hazai mozik vonzerejét és a közönség érdeklődését. A hazai filmek közül kiemelkedő sikert aratott a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled is, amelyek a nézők körében kiemelkedően népszerűnek bizonyultak, és új lendületet adtak a magyar filmgyártásnak is. Ezek a produkciók jól mutatják, hogy a minőségi hazai tartalom képes versenyre kelni a nemzetközi kínálattal, és tovább növeli a mozik iránti érdeklődést.

