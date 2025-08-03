Újpalotai albérletből mogyoródi családi házunk lehet a 3 százalékos hitellel (x)

Az Otthon Start program kiváló lehetőség a fiataloknak az első otthonuk megteremtésében. Természetesen az új-, valamint használt lakás piacon is fontos szerepet kap a konstrukció, de ki kell emelni az építkezéseket is.

Az Otthon Start 3 százalékos hitelről az Imperial Holding tulajdonosa, Virág Gergő beszélt a VG Podcast friss adásában:

Az Otthon Start a már kész ingatlan vásárlása mellett építkezésre is használható. Ez fontos szempont a magyar gazdaság szempontjából, hiszen az építések jelentősen képesek pörgetni a GDP-t. Ráadásul Magyarországon lassú az ingatlanállomány megújulási sebessége, így a 3 százalékos hitel elindíthat egy olyan építési hullámot, ami kiemelten támogatja hazánk gazdaságának minden szegmensét.

Ezt támasztja alá a kormányzatnak az az intézkedése, miszerint a legalább 250 lakást magába foglaló lakóparképítési projekteket nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősítik. Ehhez arra is szükség van, hogy az érintett építkezések lakásainak legalább 70 százaléka megfeleljen az Otthon Start feltételeinek.

Virág Gergő arról beszélt, hogy Magyarországon továbbra is a téglában hisznek az építők, de a könnyűszerkezetes ingatlanok iránt is élénkül a kereslet. Egy könnyűszerkezetes ház semmilyen hátránnyal nem rendelkezik egy tégla ingatlanhoz képest, ráadásul felépíteni is gyorsabb. Viszont a használt lakáspiacon jelenleg még nehezebben értékesíthetők, hiszen a vásárlóknak még hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a könnyűszerkezetes házak is minden igényt kielégítenek.

