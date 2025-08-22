NIS2: nem csak a bírság fenyegeti a cégeket, ha nem felelnek meg az uniós irányelvnek (x)

A kiberbiztonság kulcsfontosságú az üzleti életben, és erre a szabályozók is reagálnak. 2022-ben az Európai Unió megalkotta a NIS2 (Network and Information Security Directive 2.0) irányelvet, melynek célja, hogy a közösségben működő vállalatok informatikai rendszerei biztonságosak legyenek. Az irányelvet az uniós tagállamoknak kell átültetniük a nemzeti jogba, és ez 2024-ben Magyarországon is megtörtént. Augusztus végével lejár a határidő az érintett cégek számára, hogy elindítsák a NIS2 irányelvnek való megfelelésük folyamatát.
A NIS2 szabályozásról a NETI Kft. információbiztonsági igazgatójával beszélgettünk a VG Podcastban:
A NIS2 hatálya alá azok a közép- vagy nagyvállalatok tartoznak, amelyek fontos szolgáltatásokat nyújtanak. Érintettek többek között az energia-, víz-, egészségügyi vagy közlekedési szolgáltatók.
Két nagyon fontos határidővel kell számolniuk az érintett cégeknek. Egyrészt a vállalatoknak szerződést kell kötniük egy auditorral, amely a szabályoknak megfelelően elvégzi majd a kiberbizonsági ellenőrzést. Erre 2025. augusztus 31-ig van lehetőség. Ezt követően az auditot 2026. június 30-ig kell elvégezni.
Fontos, hogy a NIS2-nek való megfelelés nemcsak azt jelenti, hogy a cég megússza bírságot, hanem más pozitív hatásai is vannak. A rendszerei védettebbek lesznek a támadásokkal szemben, az ügyfelei bizalma erősödik, megspórolhatja a kibertámadásokkal járó váratlan költségeket. Nem utolsósorban azt is ki kell emelni, hogy a NIS2-nek való megfelelés előnyt jelent bizonyos pályázatoknál.
A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.