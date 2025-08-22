NIS2: nem csak a bírság fenyegeti a cégeket, ha nem felelnek meg az uniós irányelvnek (x)

A kiberbiztonság kulcsfontosságú az üzleti életben, és erre a szabályozók is reagálnak. 2022-ben az Európai Unió megalkotta a NIS2 (Network and Information Security Directive 2.0) irányelvet, melynek célja, hogy a közösségben működő vállalatok informatikai rendszerei biztonságosak legyenek. Az irányelvet az uniós tagállamoknak kell átültetniük a nemzeti jogba, és ez 2024-ben Magyarországon is megtörtént. Augusztus végével lejár a határidő az érintett cégek számára, hogy elindítsák a NIS2 irányelvnek való megfelelésük folyamatát.

A NIS2 hatálya alá azok a közép- vagy nagyvállalatok tartoznak, amelyek fontos szolgáltatásokat nyújtanak. Érintettek többek között az energia-, víz-, egészségügyi vagy közlekedési szolgáltatók.

Két nagyon fontos határidővel kell számolniuk az érintett cégeknek. Egyrészt a vállalatoknak szerződést kell kötniük egy auditorral, amely a szabályoknak megfelelően elvégzi majd a kiberbizonsági ellenőrzést. Erre 2025. augusztus 31-ig van lehetőség. Ezt követően az auditot 2026. június 30-ig kell elvégezni.

Fontos, hogy a NIS2-nek való megfelelés nemcsak azt jelenti, hogy a cég megússza bírságot, hanem más pozitív hatásai is vannak. A rendszerei védettebbek lesznek a támadásokkal szemben, az ügyfelei bizalma erősödik, megspórolhatja a kibertámadásokkal járó váratlan költségeket. Nem utolsósorban azt is ki kell emelni, hogy a NIS2-nek való megfelelés előnyt jelent bizonyos pályázatoknál.

