Ajtót nyit a nagyközönségnek a magyar ipar színe-java (x)

A világgazdasági folyamatok és a mesterséges intelligencia okozta forradalmi szintű változások miatt az ipar jövője ma dől el. A magyar gazdaság versenyképessége azon múlik, hogy mennyire tudjuk közös tudássá és mindennapi gyakorlatokká formálni a digitalizáció és az AI vívmányait.

Ács Istvánnal, a Nemzeti Technológiai Platform Szövetség (NTPSZ) elnökével beszélgettünk arról, hogy a SmartMan kezdeményezés – mely magába foglal egy egynapos konferenciát és egy közel kéthetes fesztivált – erre kínál élő, kézzelfogható teret:

egy helyen kapcsolja össze a döntéshozókat, a technológiai és gyártóvállalatokat, az egyetemeket és kutatólaborokat, valamint a jövő mérnökeit.

Az interjúban szóba került,

hogyan született meg a SmartMan kezdeményezés ötlete, és milyen kihívások hívták életre,

hol tart Magyarország ipari digitalizáció más országokhoz képest,

hogy segíti a mesterséges intelligencia a gyártást és az ipari folyamatokat,

valamint hogyan segíthet a fesztivál a jövő mérnökeinek és technológiai szakembereinek.

Az iparági szereplők fejleszthetik beszállítói kapcsolataikat

A SmartMan Fesztivál két hétre élő laboratóriummá változtatja az országot: közel 100 helyszínen nyitnak kaput a részt vevő cégek, intézmények és laborok, hogy működés közben mutassák be a robotika, az okosgyártás és az MI megoldásait.

Időpont: 2025. szeptember 15–26.

A látogatók valós gyártósorokat, automatizált állomásokat, adatalapú döntéstámogatást és karbantartási megoldásokat láthatnak, olyan esettanulmányokkal, amelyeket holnap saját folyamataikba is beépíthetnek. Lehetőség nyílik az iparági szereplők számára tudásátadásra, fejleszthetik a saját beszállítói kapcsolataikat, de ezek az interaktív gyárbejárások nagyban segíthetnek a szakképzési centrumok és felsőoktatási intézmények tanulói számára is, hogy értékes kapaszkodókat találjanak saját karrierjükkel kapcsolatban.