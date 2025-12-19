A Focus Ventures felrázza az energiát (x)

Az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül a hazai energetikai beruházási piac, különösen a napenergia területén. Ebben a folyamatban egyre nagyobb szerepet kapnak azok az alternatív finanszírozási megoldások, amelyek képesek áthidalni a fejlesztési fázis és a klasszikus banki hitelezés közötti rést. A Focus Ventures ilyen szereplőként vált az egyik meghatározó finanszírozóvá a magyar megújulóenergia-szektorban.

Az elmúlt időszakban Magyarország a világ élére került a megtermelt napenergia arányát tekintve. A megtermelt villamos energián belül hazánk használja a legnagyobb arányban a napenergiát és más megújuló forrásokat.

A látványos előretörés mögött három fő tényező áll.

Az egyik a szabályozási környezet, ugyanis Magyarországon több ösztönző is támogatja a megújuló energiatermelés arányának növelését. Ezek tették lehetővé, hogy ipari léptékű projektek sorra elinduljanak és megvalósuljanak. A második pillér a piaci környezet átalakulása, hiszen egyre hangsúlyosabbá vált az energiaszuverenitás kérdése. A harmadik – és egyben kulcsfontosságú – elem a finanszírozási oldal megerősödése volt. Az ipari naperőműprojektek jelentős tőkeigénnyel járnak, miközben a fejlesztés korai szakasza kifejezetten kockázatos. Ebben a fázisban a bankok jellemzően még nem lépnek be. Megvárják a „ready-to-build” állapotot, amikor az engedélyezés, a földhasználat és a hálózati csatlakozás már rendezett. A korai kockázatvállalás így más típusú finanszírozót igényel.

Ezen a ponton válik meghatározóvá a Focus Ventures szerepe

Ezt a rést töltik ki azok a tőkebefektetők, amelyek a projektek előkészítési szakaszában is képesek forrást biztosítani. A Focus Ventures ilyen szereplőként jelent meg a hazai piacon, és rövid idő alatt több meghatározó együttműködést alakított ki.

A társaság célja, hogy önerőpótló finanszírozással segítse a fejlesztőket abban, hogy ne legyenek rákényszerítve meglévő eszközeik értékesítésére új projektek indításához.

A növekedés következő kulcskérdése az energiatárolás

A jelenlegi kapacitás több mint fele ipari naperőművekből származik, ahol a termelés és a fogyasztás időben gyakran jól illeszkedik egymáshoz. Lakossági oldalon viszont a termelés csúcsa sokszor nem esik egybe a felhasználással, ami hálózati kihívásokat okoz. A tárolókapacitások bővítése ezért elengedhetetlen a rendszer stabilitásához.